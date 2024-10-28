35% زيادة حجوزات السفر بمناسبة عطلة اليوم الوطني

وقد أيدت وكالات أخرى في دبي تصريحاته. وقال سفير محمود، المدير العام لشركة "سمارت ترافيل": "في العام الماضي، قمنا بحجز 600 مكاناً فقط لعطلات اليوم الوطني، ولكن هذا العام لدينا حوالي 870 مكان. بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضاً باقات فردية مخصصة. لذا فإننا نشهد زيادة تتراوح بين 30 إلى 35 في المائة في الحجوزات مقارنة بالعام الماضي".