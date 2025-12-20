3.5 درجة مئوية .. جبل جيس الأكثر برودة في الإمارات

سجلت أدنى درجة حرارة في الإمارات اليوم السبت (20 ديسمبر) 3.5°C، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية، تم تسجيل القراءة في جبل جيس برأس الخيمة في الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلي، مما يمثل أدنى درجة حرارة مسجلة في البلاد حتى الآن هذا الموسم الشتوي.
جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات، معروف بتجربة ظروف أكثر برودة بشكل ملحوظ، خاصة خلال أشهر الشتاء، مقارنة بالمناطق الساحلية والصحراوية.
مع حلول فصل الشتاء في الإمارات، تظل الأحوال الجوية باردة بشكل عام، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر في المناطق الجبلية والداخلية خلال الساعات الأولى من اليوم.