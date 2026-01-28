35 جامعة إماراتية وعالمية في"كي تي يوني إكسبو"بنسخته العاشرة

مع استمرار المحادثات حول مهارات المستقبل، والتنقل العالمي، والجاهزية المهنية في إعادة تشكيل خيارات التعليم العالي، يعود معرض"كي تي يوني إكسبو" KT UniExpo إلى دبي في أبريل الجاري لنسخته العاشرة، ليحتفل بمرور عقد من الزمن في توجيه الطلاب والعائلات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة خلال أحد أهم القرارات في حياتهم.
سيجمع الحدث الذي يستمر يومين، والذي يقام يومي 29 و 30 أبريل 2026 في فندق ذا إتش بدبي، مرة أخرى الطلاب وأولياء الأمور والجامعات العالمية الرائدة، مما يوفر وصولاً مباشراً إلى المؤسسات الأكاديمية وخبراء القبول ومتخصصي التوجيه المهني تحت سقف واحد.
نظمته فعاليات KT Events، نما المعرض على مر السنين ليصبح أحد أكثر منصات التعليم العالي رسوخًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث يدعم آلاف الطلاب في التنقل في إجراءات القبول الجامعي، وتحديد البرامج الجاهزة للمستقبل، ومواءمة الخيارات الأكاديمية مع التطلعات المهنية طويلة الأمد. تعكس نسخته العاشرة الأهمية المستمرة للمعرض في مشهد تعليمي عالمي متزايد التعقيد.
ستستقبل نسخة أبريل 2026 أكثر من 35 جامعة ومؤسسة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وأستراليا وأوروبا، مما يوفر للطلاب فرصة التعرف على مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس. من الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة الطيران إلى الأعمال والمالية والعلوم الطبية والصحية المساعدة والإعلام والتصميم، ستسلط المؤسسات المشاركة الضوء على البرامج المتوافقة مع الصناعات الناشئة والمسارات المهنية الراسخة.
بالإضافة إلى عروض الجامعات، تم تصميم المعرض كمنصة عملية لاتخاذ القرارات. على مدار اليومين، سيتمكن الحضور من المشاركة في محادثات فردية مع ممثلي الجامعات، والحصول على توضيح بشأن متطلبات القبول والمنح الدراسية والمساعدات المالية ومسارات التأشيرات، وتلقي التوجيه حول كيفية ترجمة الخيارات الأكاديمية إلى فرص وظيفية حقيقية.
يعد الحدث ذا أهمية خاصة لطلاب المدارس الثانوية الذين يخططون لدراساتهم الجامعية، وكذلك أولياء الأمور الذين يبحثون عن معلومات موثوقة وشفافة للمساعدة في توجيه رحلة أبنائهم التعليمية وسط عدد متزايد من الخيارات العالمية.
الدخول إلى المعرض مجاني، وسيقام الحدث من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً في كلا اليومين. يوصى بالتسجيل المسبق لضمان تجربة سلسة. للتسجيل أو فرص الرعاية أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ktuniexpo.com أو الاتصال بـ events@khaleejtimes.com.