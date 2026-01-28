35 جامعة إماراتية وعالمية في"كي تي يوني إكسبو"بنسخته العاشرة

مع استمرار المحادثات حول مهارات المستقبل، والتنقل العالمي، والجاهزية المهنية في إعادة تشكيل خيارات التعليم العالي، يعود معرض"كي تي يوني إكسبو" KT UniExpo إلى دبي في أبريل الجاري لنسخته العاشرة، ليحتفل بمرور عقد من الزمن في توجيه الطلاب والعائلات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة خلال أحد أهم القرارات في حياتهم.