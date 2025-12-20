3.5 أدنى درجة حرارة سجلت في رأس الخيمة بعد الأمطار الغزيرة

يأتي انخفاض درجات الحرارة بعد هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة في أجزاء من دولة الإمارات، ما أدى إلى فيضانات وتجمع مياه على الطرق، مسلطًا الضوء على تحديات حالة الطقس غير المستقرة مؤخرًا.
على مدار اليومين الماضيين، تأثرت المنازل والمنشآت في أنحاء الدولة بظروف جوية قوية. وقد حثّت وزارة الموارد البشرية والتوطين (موهري) شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تضررًا على السماح بالعمل عن بُعد يوم الجمعة. كما أُغلقت “القرية العالمية” مؤقتًا واستأنفت نشاطها في اليوم نفسه، في حين أُعيد فتح الحدائق والشواطئ يوم الجمعة أيضًا.
وتم رصد القراءة في جبل جيس بإمارة رأس الخيمة حوالي الساعة 12 منتصف الليل، لتُسجل أدنى درجة حرارة في الدولة حتى الآن هذا الشتاء.
المركبات تشق طريقها عبر الشوارع الغارقة بالمياه وسط الأمطار الغزيرة، حيث ارتفع منسوب الفيضانات بالقرب من المحال التجارية والمنشآت في المنطقة.
هطلت زخات مطر كثيفة على الشوارع بينما تسير السيارات بحذر وسط الأمطار المنهمرة، ومع تراكم مياه الأمطار بسرعة أصبحت الطرق غارقة، واضطر السائقون لتجنب البرك والمناطق المغمورة بالمياه.
تعرّضت المناطق الجبلية في رأس الخيمة لأمطار غزيرة طوال الليل، ما خلق مشاهد درامية مع انحدار المياه من المرتفعات على شكل شلالات جارفة.
سماء ملبدة بالغيوم ونسمات باردة عمّت أرجاء الإمارة بعد الظهر، فأضفت لونًا رماديًا خفيفًا على الشوارع والأحياء مع إحساس السكان ببرودة تبعث على الانتعاش بعد الأمطار الأخيرة.
في فيديو آخر نُشر أمس، تظهر الأمطار الغزيرة وهي تجتاح المنطقة الجبلية في رأس الخيمة، محوّلة الشوارع إلى أنهار متدفقة وشلالات ضخمة تنحدر من المرتفعات.
أما في بقية أنحاء الإمارات، فقد وثّق السكان شوارع غمرتها المياه عقب الأمطار، في حين شهدت بعض المناطق تناوبًا بين أجواء مشمسة وملبدة بالغيوم. وتجلّت تفاوتات الطقس في مشاهد لافتة جمعت بين الغيوم والضوء بعد يومين من الهطولات.
في يوم الخميس، حثّت وزارة الداخلية السكان على إعطاء الأولوية للسلامة أثناء الأحوال الجوية السيئة المستمرة، التي شملت رياحًا قوية وتقلبات في درجات الحرارة. كما أصدرت الهيئة إرشادات للسلامة العامة الواجب اتباعها خلال هذه الفترة.
ونصحت السلطات بتجنب التنقل والخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وجاء في تنويه الوزارة: “اخرجوا فقط عند الحاجة الضرورية”، مع تحذير من الخروج أثناء الرياح القوية. كما حُث السائقون على القيادة بحذر، وتخفيف السرعة، وترك مسافة آمنة بين المركبات، والتحلي بالهدوء على الطريق.
وتواصل الجهات المختصة في أنحاء الدولة إصدار التحذيرات مع استمرار تأثير الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على الإمارات الشمالية، وامتدادها نحو أجزاء أخرى من البلاد.