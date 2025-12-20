3.5 أدنى درجة حرارة سجلت في رأس الخيمة بعد الأمطار الغزيرة

على مدار اليومين الماضيين، تأثرت المنازل والمنشآت في أنحاء الدولة بظروف جوية قوية. وقد حثّت وزارة الموارد البشرية والتوطين (موهري) شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تضررًا على السماح بالعمل عن بُعد يوم الجمعة. كما أُغلقت “القرية العالمية” مؤقتًا واستأنفت نشاطها في اليوم نفسه، في حين أُعيد فتح الحدائق والشواطئ يوم الجمعة أيضًا.