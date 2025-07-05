347 مهمة إنقاذ في 3 أشهر: الحرس الوطني الإماراتي في خط الدفاع الأول

أعلنت قيادة الحرس الوطني الإماراتي، السبت، عن تنفيذها 347 عملية بحث وإنقاذ خلال الربع الأول من عام 2025.

وكانت العمليات برية وبحرية، ومحلية ودولية.

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ 218 عملية، منها 63 مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي، و18 عملية نقل مرضى عبر الإسعاف الجوي داخل الدولة، و13 عملية نقل طبي وإسعاف جوي إلى الخارج، وفقاً لإحصائيات رسمية.

نفذ خفر السواحل 129 عملية بحث وإنقاذ في الخليج العربي وخليج عمان.

وأكدت قيادة الحرس الوطني التزامها بحماية الأرواح، مؤكدة اعتمادها على أحدث التقنيات والمعدات لضمان التدخلات السريعة والفعالة عبر مختلف المناطق الجغرافية.

وحثت القيادة أيضًا الجمهور على الإبلاغ عن أي حالات طوارئ تتطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال بخط البحث والإنقاذ على الرقم 995 أو خط الطوارئ التابع لخفر السواحل على الرقم 996.