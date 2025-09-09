3.4 مليون درهم قيمة إمدادات دبي إلى أفغانستان بعد الزلزال

رداً على الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان الأسبوع الماضي، أرسلت دبي جسراً جوياً طارئاً يحمل إمدادات إغاثة حيوية لدعم المجتمعات المتضررة.
غادرت طائرة شحن من طراز B747 دبي صباح الاثنين وعلى متنها حوالي 84 طنًا متريًا من المساعدات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية ومواد الإيواء ومواد إغاثة طارئة أخرى. وتبلغ قيمة هذه الشحنة أكثر من 929,500 دولار أمريكي (3.4 مليون درهم إماراتي)، ومن المتوقع أن تساعد ما يقرب من 730 ألف شخص متضرر من الكارثة.
قال جوزيبي سابا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي الإنسانية: "في أعقاب الزلزال، نسقنا بشكل وثيق مع الوكالات الدولية لتقييم الاحتياجات وإعطاء الأولوية لإعداد مواد الإغاثة الأساسية. ويعكس هذا الجسر الجوي التزامنا الجماعي بالوقوف إلى جانب شعب أفغانستان في محنته".
وأضاف أن هذه المهمة تُبرز دور دبي المتنامي كمركز عالمي للتأهب والاستجابة الإنسانية. "نضمن تعاون شركاء الإغاثة الدوليين خلال الأزمات الطبيعية والإنسانية. هذه المهمة دليل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بالعمل الإنساني في جميع أنحاء العالم."
وتم تنظيم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع أعضاء المجتمع الإنساني في دبي الإنسانية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
ضرب أحد أقوى الزلازل في أفغانستان، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي في الأول من سبتمبر/أيلول، على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات (6 أميال).
وقدرت إدارة طالبان عدد القتلى بنحو 2205 وعدد الجرحى بنحو 3640 بحلول الرابع من سبتمبر/أيلول.
(مدخلات من رويترز، وكالة فرانس برس)