3.4 مليون درهم قيمة إمدادات دبي إلى أفغانستان بعد الزلزال

غادرت طائرة شحن من طراز B747 دبي صباح الاثنين وعلى متنها حوالي 84 طنًا متريًا من المساعدات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية ومواد الإيواء ومواد إغاثة طارئة أخرى. وتبلغ قيمة هذه الشحنة أكثر من 929,500 دولار أمريكي (3.4 مليون درهم إماراتي)، ومن المتوقع أن تساعد ما يقرب من 730 ألف شخص متضرر من الكارثة.