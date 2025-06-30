34 مليون درهم غرامات على 1300 منشأة مخالفة لقوانين العمل في الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الاثنين 30 يونيو/حزيران، أن الإمارات فرضت غرامات على أصحاب الشركات المخالفة لقوانين العمل تجاوزت 34 مليون درهم منذ بداية العام 2025.

وتشمل هذه الانتهاكات عدم ممارسة الأنشطة المرخصة ووجود عامل أو أكثر مسجلين دون علاقة عمل فعلية.

ورصدت الوزارة نحو 1300 منشأة مملوكة لنحو 1800 صاحب عمل لا تمارس أنشطتها المرخصة بشكل فعلي، رغم وجود عمال مسجلين لديها دون علاقة عمل حقيقية.

واتخذت الهيئة إجراءات صارمة بحق هذه المنشآت، شملت إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة، وفرض غرامات على أصحابها تجاوزت 34 مليون درهم، ووضعها ضمن الفئة الثالثة في نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص.

كما تم اتخاذ إجراءات ضد أصحابها لمنعهم من تسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الهيئة.

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن العمل لأي سبب من الأسباب على إلغاء تراخيصهم وتسوية أوضاع عمالهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في دولة الإمارات.

ويأخذ نظام الرصد الخاص بالهيئة في الاعتبار عوامل مثل النشاط التجاري المصرح به، وعدد العمال المكفولين، وحركة المعاملات مع الوزارة، وغيرها من المعايير التي يتم التحقق منها من خلال عمليات التفتيش الميدانية.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 60059000 أو تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي.