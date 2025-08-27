34 مليون درهم تنهي صراعاً عائلياً على الميراث في دبي استمر عقدين

حذّر خالد من ضرورة التعامل مع مثل هذه الحالات بحذر. وقال: "في كثير من الأحيان، يُجبر القاصرون على توقيع هذه الوثائق عند بلوغهم سن الرشد، لكنهم قد لا يكونون على دراية كاملة بالعواقب القانونية". وأضاف: "من المستحسن دائمًا أن يستشيروا محاميًا مستقلًا قبل التوقيع على أي شيء لضمان حماية حقوقهم بالكامل".