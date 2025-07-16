336 ألف درهم نهاية الخدمة لموظف بدبي بقرار المحكمة

حصل موظف في دبي على تعويض نهاية خدمة بقيمة 336 ألف درهم بعد نزاع طويل مع صاحب العمل. وكان الموظف قد تقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد فشل الطرفين في تسوية الأمر وديًا.

وبدأ المدعي العمل في الشركة في يوليو 1996 وكان يعمل بموجب عقد غير محدد المدة حتى مايو 2023، مما يمثل فترة خدمة تبلغ ما يقرب من 27 عامًا.

وكان من العوامل المحورية في قرار المحكمة تقرير خبير أكد مدة عمل المدعي وراتبه النهائي البالغ 14,000 درهم. وبناءً على ذلك، طبقت المحكمة المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل لتحديد مكافأة نهاية الخدمة. واتبعت المحكمة الصيغة القانونية التالية: أجر 21 يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 30 يومًا عن كل سنة لاحقة، بحد أقصى أجر سنتين.

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كما أوضحت المحكمة أن أي تنازل أو تسوية لمكافأة نهاية الخدمة قبل انتهاء علاقة العمل يُعدّ باطلاً. وهذا يُبطل المدفوعات التي طالب بها صاحب العمل سابقًا، مما يُساهم في إجمالي التعويض.

"يؤكد هذا القرار مبدأً أساسياً من مبادئ قانون العمل الإماراتي، وهو أنه لا يجوز إجبار الموظفين على التنازل عن مستحقات نهاية الخدمة قبل انتهاء علاقة العمل. أي تنازل أو تسوية من هذا القبيل غير قابلة للتنفيذ. وهذا يحمي حقوق الموظفين ويضمن حصولهم على كامل مستحقاتهم القانونية"، هذا ما صرّح به المستشار القانوني فيشال تيناني، الذي قاد القضية نيابةً عن الموظف.

رغم فوز المدعي في القضية الرئيسية، لم تُلبَّ جميع المطالبات. رفضت المحكمة طلبًا بتعويض قدره 4000 درهم إماراتي عن تذكرة ذهاب وعودة، مشيرةً إلى أن إنهاء الخدمة لا يُلزم صاحب العمل بتحمل هذه التكلفة. كما رفضت المحكمة الحكم بفائدة قانونية على مبلغ الحكم، مشيرةً إلى أن الفائدة تُطبق عادةً على النزاعات التجارية، لا النزاعات العمالية.

رفع صاحب العمل دعوى مضادة، قُبلت جزئيًا. وأمرت المحكمة المدعي بسداد مبلغ 100,000 درهم بناءً على قرض مُعترف به. ومع ذلك، رُفضت عناصر أخرى من الدعوى المضادة. كما رُفض طلب صاحب العمل بتعليق الإجراءات المدنية ريثما يُستكمل التحقيق الجنائي في مزاعم التزوير وخيانة الأمانة، مع ملاحظة المحكمة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية.

وأعلنت المحكمة الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأضاف تيناني أن الحكم يعد علامة فارقة في إنفاذ حقوق نهاية الخدمة، وخاصة في القضايا التي تتعلق بالتوظيف طويل الأمد، ويعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم حقوق الموظفين بموجب لوائح العمل الخاصة بها.