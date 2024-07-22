3300 عامل يتلقون فحوصات طبية مجانية بالشارقة
وسط ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، قدمت السلطات في الشارقة فحوصات طبية مجانية لأكثر من 3300 عامل بناء إلى جانب تدابير أخرى للحماية من الحرارة.
وتنظم حملة الوقاية من الإجهاد الحراري في الشارقة، والتي تنطلق تحت شعار (سلامتك هدفنا)، وتستمر حتى 15 أغسطس، بالتعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إلى جانب شركاء من القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة وتستهدف 6000 عامل في مناطق مختلفة بالمدينة.
وقدمت الحملة الحالية فحوصات ومحاضرات توعية وهدايا رمزية ودورة تدريبية في الإسعافات الأولية للعمال. وغطت مناطق مثل مدينة الحمرية والذيد وجامعة كلباء ونادي الحمرية الثقافي والرياضي ونادي الذيد الثقافي والرياضي.
وتهدف المبادرة إلى تحسين نوعية الحياة للعمال والمقيمين في المدينة وحمايتهم خلال فصل الصيف.
وأوضح محمد عبد الله الزرعوني مدير مكتب تمثيل الوزارة في الشارقة أن البرنامج يقدم الإرشاد الوقائي ويوزع المستلزمات الضرورية ويقدم الفحوصات الطبية المجانية والاستشارات الصحية للكشف المبكر والعلاج المناسب للأعراض المتعلقة بالحرارة.
وأشارت إيمان راشد سيف، مديرة إدارة تعزيز الصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام جميع الشركاء بتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة داخل المجتمع.