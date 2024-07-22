3300 عامل يتلقون فحوصات طبية مجانية بالشارقة

وسط ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، قدمت السلطات في الشارقة فحوصات طبية مجانية لأكثر من 3300 عامل بناء إلى جانب تدابير أخرى للحماية من الحرارة.

وتنظم حملة الوقاية من الإجهاد الحراري في الشارقة، والتي تنطلق تحت شعار (سلامتك هدفنا)، وتستمر حتى 15 أغسطس، بالتعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إلى جانب شركاء من القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة وتستهدف 6000 عامل في مناطق مختلفة بالمدينة.