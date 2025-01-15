33 مليون درهم أعادتها "الصلح خير" لأصحابها في الشارقة
أعلنت شرطة الشارقة، الثلاثاء، عن نجاح مبادرة "الصلح خير" التي أطلقتها في إعادة نحو 33 مليون درهم إلى أصحابها في عام 2024.
وتمكنت المبادرة من استرداد مبلغ إجمالي قدره 32,943,920 درهماً من خلال اتفاقيات ودية بين الأطراف المتنازعة.
كما نجح البرنامج، الذي تم تصميمه لحل النزاعات المالية دون اللجوء إلى القضاء، في حل النزاع بين 874 حالة.
وأكد العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة بالإنابة أهمية المبادرة باعتبارها نموذجاً لحل النزاعات خارج قاعة المحكمة.
وأكد أن المبادرة تساهم في حماية الحقوق وتعزيز الروابط بين الأطراف، كما تساهم في تعزيز الحوار البناء والتوصل إلى حلول عادلة تدعم الاستقرار وتعزز التعاون بين أفراد المجتمع.
وأشار العقيد ابن حرمول إلى أن المبادرة تعكس حرص شرطة الشارقة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال إطلاق مشاريع تمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
وأكد أن هذه المبادرة تعد أداة حيوية للحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز أمنه، بما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة والإمارات العربية المتحدة لبناء مجتمع مستدام ومتناغم.