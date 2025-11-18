32 طائرة إيرباص لـ"الاتحاد للطيران" وبدء التسليم 2027

كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن خطط لشراء 32 طائرة إيرباص إضافية يوم الثلاثاء، 18 نوفمبر، فيما وصفته بتوسع كبير في أسطولها من الطائرات العريضة.
تشمل الصفقة مزيجاً من طائرات A350-1000 وA350F للشحن وA330-900 من خلال أوامر مباشرة والتزامات تأجير، مع بدء التسليمات الأولى في 2027. تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الاتحاد في وقت سابق من هذا العام لشراء 28 طائرة بوينغ عريضة إضافية، مما يرفع إجمالي الطلبات الجديدة للطائرات العريضة للعام 2025 إلى 60 عبر إيرباص وبوينغ.
قالت شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع نموها وتعزيز مكانتها كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.
مع الطلب الجديد على طائرات إيرباص، ستقوم الاتحاد بتشغيل كامل أسطول الطائرات العريضة من إيرباص، بما في ذلك A380 وعائلة A350 بما في ذلك طائرة الشحن وA330neo.
في تعليقات على الاتفاقية الجديدة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “تعكس هذه الاتفاقيات ثقتنا في مستقبل الطيران في أبوظبي والتزامنا بوضع الإمارة كواحدة من المراكز الرائدة في العالم”.
وأضاف: “مع 60 طائرة عريضة جديدة تم طلبها هذا العام عبر إيرباص وبوينغ، نحن نبني أحد أكثر الأساطيل الحديثة والكفؤة والمرنة للرحلات الطويلة في العالم”.