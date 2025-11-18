32 طائرة إيرباص لـ"الاتحاد للطيران" وبدء التسليم 2027

تشمل الصفقة مزيجاً من طائرات A350-1000 وA350F للشحن وA330-900 من خلال أوامر مباشرة والتزامات تأجير، مع بدء التسليمات الأولى في 2027. تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الاتحاد في وقت سابق من هذا العام لشراء 28 طائرة بوينغ عريضة إضافية، مما يرفع إجمالي الطلبات الجديدة للطائرات العريضة للعام 2025 إلى 60 عبر إيرباص وبوينغ.