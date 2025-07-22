32 ألف مخالف لقوانين الإقامة في قبضة العدالة بالإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، الثلاثاء، عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لتأشيرات الدخول إلى الإمارات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من العام الجاري، مشيرة إلى تنفيذ حملات تفتيشية "لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لإقامة وعمل الأجانب في الدولة".

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إنه تم أيضاً احتجاز عدد من الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون بحقهم، مضيفاً أن حملات التفتيش تهدف إلى الحد من عدد المخالفين وضمان حياة كريمة للمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة.