31 يناير ..إعادة افتتاح جبل جيس عقب الأمطار الأخيرة

أعلن جبل جيس أنه سيعاد افتتاحه يوم السبت الموافق 31 يناير، بعد أن أغلقت الوجهة الشتوية الشهيرة مؤقتًا في ديسمبر 2025 بسبب أعمال الصيانة المتعلقة بالأمطار.
أعلنت الوجهة، التي تضم أنشطة متنوعة، عن مواعيد وحالة الافتتاح لكل منها، والتي كانت قد أغلقت أبوابها أيضًا في 23 ديسمبر.
Jais Flight سيعاد افتتاحه في 31 يناير
Jais Sky Tour سيبدأ في 7 فبراير
1484 by Puro سيفتح بحلول 31 يناير
Red Rock سيبقى مغلقًا
في غضون ذلك، افتتح مخيم Bear Grylls Explorers Camp في غضون أيام قليلة بعد الإغلاق بسبب الظروف الجوية السيئة التي أثرت على جبل جيس.
وكان المسؤولون قد صرحوا في وقت سابق بأن إعادة الافتتاح ستتبع نهجًا تدريجيًا، مع تقييم كل منطقة على حدة قبل استئناف العمليات.
نُصح الزوار بالحجز للأنشطة والمطاعم أو شراء تذكرة دخول لمنصة المشاهدة، والتي تبلغ تكلفتها 10 دراهم، للوصول إلى أنشطة المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
أغلقت الجبل مؤقتًا جميع الأنشطة لإجراء تقييمات السلامة والصيانة بعد الظروف الجوية السيئة التي أثرت على المنطقة بين 17 و 19 ديسمبر.
وقالت السلطات إن الأمطار أدت إلى تجمع المياه في أجزاء من أعلى جبل في الإمارات العربية المتحدة، مما يتطلب أعمال صيانة مستهدفة لضمان استيفاء معايير السلامة.
تم فرض إغلاقات مؤقتة للطرق وجهود صيانة أساسية بعد الأمطار، حيث قامت فرق متخصصة بإجراء عمليات تفتيش وتقييمات للسلامة.
في غضون ذلك، خلال فترات الطقس غير المستقر، نُصح الزوار بعدم التخييم في الوديان. كما حذرت السلطات من أن المياه الراكدة في بعض المناطق قد تؤدي إلى تحرك الصخور ومسارات زلقة. وحُث الزوار الذين يرغبون في المشي لمسافات طويلة وتسلق المناطق على توخي الحذر وتجنب الطرق المتأثرة عند الضرورة.