31 يناير ..إعادة افتتاح جبل جيس عقب الأمطار الأخيرة

في غضون ذلك، خلال فترات الطقس غير المستقر، نُصح الزوار بعدم التخييم في الوديان. كما حذرت السلطات من أن المياه الراكدة في بعض المناطق قد تؤدي إلى تحرك الصخور ومسارات زلقة. وحُث الزوار الذين يرغبون في المشي لمسافات طويلة وتسلق المناطق على توخي الحذر وتجنب الطرق المتأثرة عند الضرورة.