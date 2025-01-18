309.5 طن من المساعدات الإنسانية الإماراتية تدخل غزة

تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على التخفيف من آثار موجة البرد القارس والصعوبات التي يواجهها سكان القطاع، وتخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية.