الإمارات
309.5 طن من المساعدات الإنسانية الإماراتية تدخل غزة
بلغت المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات إلى غزة عبر البر نحو 29,584 طناً.
دخلت قافلتان إماراتيتان محملتان بأكثر من 309.5 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي، ضمن دعم الدولة المستمر للشعب الفلسطيني.
وتضمنت المساعدات الجديدة التي تم تحميلها في 25 شاحنة إمدادات غذائية وخيام إيواء ومواد أساسية أخرى، وجاءت في إطار المبادرة الإنسانية الإماراتية "عملية الفارس الشجاع 3".
وبذلك يرتفع عدد قوافل المساعدات التي دخلت غزة ضمن هذه العملية إلى 155.
وبلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات عبر البر حتى اليوم نحو 29,584 طناً.
تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على التخفيف من آثار موجة البرد القارس والصعوبات التي يواجهها سكان القطاع، وتخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية.