300 مقيم "يصطادون" الشهب في صحراء دبي

تجمع مئات المقيمين في الإمارات في الصحراء مساء السبت لمشاهدة حمّى الشهب الجوزائية، حيث أضاءت آلاف النجوم المتساقطة سماء الليل في عرض نهاية العام مذهل حقاً. قادوا سياراتهم من إمارات مختلفة، مزودين ببطانيات وطعام مع السماء سقفاً لهم، استلقوا وسط كثبان القدرة الشاسعة للدهشة أمام عجائب الكون، حتى حوالي الساعة الثانية صباحاً.
حضر أكثر من 300 مقيم إلى الحدث الذي نظمته مجموعة دبي للفلك، حيث كان شعار الشهب حقاً «غمزة وستفوتها». مع وميض أضواء تخترق الكون، انفجر الحشد في تعبيرات الفرح الجماعية — وتنهدات الخيبة لمن نظر بعيداً لثانية واحدة.
كانت عائلة المغتربة الروسية ناتاليا، بمعنى ما، في تلك السموات تماماً قبل ساعات قليلة. جاء زوجها وأطفالها إلى الصحراء مباشرة من مطار دبي، بعد وصولهم من لندن قبل ساعات قليلة.
«كان جدي فلكياً، لذا كانت النجوم دائماً جزءاً مهماً من نشأتي»، قالت ناتاليا، التي انتقلت إلى الإمارات في 2022. «أردت نقل هذا التراث نفسه وحب المجهول إلى أطفالي».
رغم حدوث العديد من حمى الشهب في الإمارات، إلا أنها كانت غالباً تتزامن مع غياب زوجها وأطفالها الذين يعيشون في بريطانيا. هذه المرة، توافقت النجوم في «صدفة محظوظة» للعائلة.
حضرت عدة عائلات بنفس الطريقة، مع حماس الآباء لنقل شغفهم بالفضاء إلى أطفالهم. كان الأختان الهنديتان الفرنسيتان ريا وريثي من بين الذين ثبتت أنظارهم على السماء، وآذانهم مُنصتة إلى القصص الأسطورية خلف الحمى.
قبل عامين، ذهبت العائلة إلى القدرة لمشاهدة عرض شهب بمفردهم. عندما سمعوا عن الحدث الذي نظمته مجموعة دبي للفلك، قرروا القدوم في سعي ليس فقط لرؤية الأضواء، بل أيضاً للحصول على مزيد من المعرفة.
«إحدى الأسباب التي تجعلني أريد إثارة اهتمام الأطفال بالفلك هي أن يدركوا أن المشكلات التي نواجهها صغيرة جداً مقارنة بشساعة الكون»، قالت والدتهم، سوريا أغاروال. بالنسبة لأبيهم، راجا أغاروال، كان الأمر يتعلق أيضاً بـ«صنع ذكريات عائلية».
كانت ريا وريثي متحمسة لحمل نيزك حقيقي «من خارج العالم حرفياً»، تم توزيعه من قبل DAG. وفقاً للمجموعة، النيزك (انظر أدناه) يعود عمره إلى ملايين السنين ويُقدر بآلاف الدراهم.
المغترب الصيني إيفان جديد الإقامة في الإمارات منذ ثلاثة أشهر فقط. بعد عمله في الصين كفلكي هواة لأكثر من 10 سنوات وتنظيمه فعاليات فضائية هناك، كان أحد العناصر في قائمة «مهام الانتقال» الخاصة به هو العثور على تجربة مشابهة في دبي، قال.
جاء إيفان إلى القدرة لشهب الجوزاء في كلا يومي الحدث، وكان من أوائل الواصلين إلى الموقع. «لم أفعل شيئاً كهذا بعيداً عن المدينة من قبل»، قال إيفان. في الصين، كانت مثل هذه الفعاليات تُقام غالباً في الجبال أو ضواحي المدينة فقط، قال.
كان المغترب الصيني البالغ 30 عاماً في ذهول من حجم الحدث الكبير في دبي، والحماس الملموس في الهواء. كرر شعور الدهشة المستمرة من الكون، وتذكير بـ«كم نحن صغار».
الشهب «خالدة»، أضاف إيفان، واصفاً إياها بالمسافرين الذين جاءوا من مسافة بعيدة جداً للقاء البشر.
حمّى الجوزاء ليست فقط عن المتفرجين؛ بل أيضاً عن المتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة خلف الكواليس لإنارة الجمهور بحقائق علمية مثيرة وقصص أسطورية قديمة، ومساعدتهم في إقامة المخيمات، وأخذ صور تذكارية.
صفية البالغة 12 عاماً تتطوع مع مجموعة دبي للفلك منذ «4 أو 5 سنوات الماضية». يمكن العثور على الفتاة الحماسية في مكتب التسجيل، مساعدة المسجلين في أساور اليد والمعلومات عن الحدث؛ قد تُرى أيضاً تساعد في إعداد الوجبات الخفيفة في المقهى.
مع عمل والديها في DAG، فإن التطوع في فعاليات الفضاء هو الخروجة المثالية للفتاة البالغة 12 عاماً التي تأسرها الأساطير اليونانية، والقصص خلف السماء.
بالنسبة لديفيد، المتطوع البالغ 16 عاماً الذي يدرس التنجيم الفلكي الآن، فإن العمل مع التلسكوبات ورؤية الناس يبحثون في السماء للمرة الأولى دائماً مُجزٍ.
«عندما أراهم ينظرون إلى السماء للمرة الأولى، يذكرني ذلك بأول مرة نظرت فيها إلى السماء من خلال تلسكوب»، شرح. يجرب ديفيد أيضاً التصوير الفلكي لليل، سواء صور القمر أو الأجسام السماوية العميقة.
مع استغراق الدراسة أيامه، يتطوع في عطلات نهاية الأسبوع. ليس بدون عقبات؛ الطوابير الطويلة والطقس الغائم يمكن أن يكونا تحدياً للتصوير الفلكي لليل، قال ديفيد. كوكب المشتري صعب التقاطه بشكل خاص، أضاف.
بينما تلتقط التلسكوبات الفوتوغرافية للأجسام السماوية العميقة بصور متعددة متراكمة معاً للحصول على مزيد من الضوء والتفاصيل، يمكن لعشاق التصوير الفلكي لليل أيضاً التقاط صور بهواتفهم من خلال التلسكوبات الملاحظة، قال ديفيد. (انظر صورة مراسل هذا التقرير أدناه لسديم، على سبيل المثال!)
للقيام بذلك، يجب تشغيل وضع الليل، ويجب أن تستمر اللقطة حوالي 30 ثانية. يجب الحفاظ على الهاتف ثابتاً.