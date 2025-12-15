300 مقيم "يصطادون" الشهب في صحراء دبي

تجمع مئات المقيمين في الإمارات في الصحراء مساء السبت لمشاهدة حمّى الشهب الجوزائية، حيث أضاءت آلاف النجوم المتساقطة سماء الليل في عرض نهاية العام مذهل حقاً. قادوا سياراتهم من إمارات مختلفة، مزودين ببطانيات وطعام مع السماء سقفاً لهم، استلقوا وسط كثبان القدرة الشاسعة للدهشة أمام عجائب الكون، حتى حوالي الساعة الثانية صباحاً.

حضر أكثر من 300 مقيم إلى الحدث الذي نظمته مجموعة دبي للفلك، حيث كان شعار الشهب حقاً «غمزة وستفوتها». مع وميض أضواء تخترق الكون، انفجر الحشد في تعبيرات الفرح الجماعية — وتنهدات الخيبة لمن نظر بعيداً لثانية واحدة.

كانت عائلة المغتربة الروسية ناتاليا، بمعنى ما، في تلك السموات تماماً قبل ساعات قليلة. جاء زوجها وأطفالها إلى الصحراء مباشرة من مطار دبي، بعد وصولهم من لندن قبل ساعات قليلة.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات الواتساب.

«كان جدي فلكياً، لذا كانت النجوم دائماً جزءاً مهماً من نشأتي»، قالت ناتاليا، التي انتقلت إلى الإمارات في 2022. «أردت نقل هذا التراث نفسه وحب المجهول إلى أطفالي».

الإعلانات