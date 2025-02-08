300 لوحة أرقام مميزة في مزاد إلكتروني بدبي
تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 لوحة أرقام مميزة للمركبات، تتراوح من رقمين إلى خماسي، في مزاد إلكتروني رقم 78، يوم الاثنين 17 فبراير المقبل.
وستكون اللوحات التي تحمل الرموز (A, B, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) متاحة للمزاد للسيارات الخاصة والعتيقة. سيكون الرمز (2) متاحًا للدراجات النارية.
يبدأ التسجيل للمزاد يوم الاثنين 10 فبراير ويظل مفتوحا لمدة خمسة أيام، ويبدأ المزاد الإلكتروني يوم الاثنين 17 فبراير، وتخضع المشاركة في المزاد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويجب على كل مزاود أن يكون لديه ملف مروري في دبي وأن يقدم شيك تأمين بقيمة 5000 درهم مستحق الدفع لهيئة الطرق والمواصلات، ودفع رسوم اشتراك غير قابلة للاسترداد بقيمة 120 درهما.
يمكن إجراء الدفع في مراكز سعادة المتعاملين في أم رمول، والبرشاء، وديرة، أو عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.rta.ae.
سيتعين على مقدمي العطاءات الناجحين تسوية مدفوعاتهم خلال 10 أيام عمل بعد انتهاء المزاد.