300 لوحة أرقام مميزة في مزاد إلكتروني بدبي

يبدأ التسجيل للمزاد يوم الاثنين 10 فبراير ويظل مفتوحا لمدة خمسة أيام، ويبدأ المزاد الإلكتروني يوم الاثنين 17 فبراير، وتخضع المشاركة في المزاد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويجب على كل مزاود أن يكون لديه ملف مروري في دبي وأن يقدم شيك تأمين بقيمة 5000 درهم مستحق الدفع لهيئة الطرق والمواصلات، ودفع رسوم اشتراك غير قابلة للاسترداد بقيمة 120 درهما.