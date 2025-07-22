300 عامل في دبي يتلقون مظلات مجانية وتوعية من ضربات الشمس

قدمت سلطات دبي المظلات لـ 300 عامل للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري، وزيادة الوعي بمخاطر درجات الحرارة المرتفعة.

أُقيمت مبادرة "الظل والمكافأة" في نقطة شرطة العياص، بتنظيم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي. تلقى العمال نصائح حول الوقاية من ضربات الشمس، وأهمية شرب الماء، واتباع إرشادات السلامة الأساسية.