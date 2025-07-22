300 عامل في دبي يتلقون مظلات مجانية وتوعية من ضربات الشمس

قدمت سلطات دبي المظلات لـ 300 عامل للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري، وزيادة الوعي بمخاطر درجات الحرارة المرتفعة.
أُقيمت مبادرة "الظل والمكافأة" في نقطة شرطة العياص، بتنظيم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي. تلقى العمال نصائح حول الوقاية من ضربات الشمس، وأهمية شرب الماء، واتباع إرشادات السلامة الأساسية.
كما قامت السلطات بإطلاع العمال على حقوقهم القانونية والخدمات المتاحة لهم من خلال شرطة دبي.
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يمكن للجمهور في الإمارات العربية المتحدة أيضًا التطوع لتوزيع الآيس كريم والعصائر مجانًا على العمال، من خلال مبادرة ثلاجة الفريج.
كما طبقت الدولة حظرا للعمل في الظهيرة اعتبارا من 15 يونيو/حزيران إلى 15 سبتمبر/أيلول، ويحظر العمل في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12.30 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا يوميا.