الإمارات

300 عامل في دبي يتلقون مظلات مجانية وتوعية من ضربات الشمس

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يمكن للجمهورالتطوع لتوزيع الآيس كريم والعصائر مجانًا على العمال
الصورة: شرطة دبي

الصورة: شرطة دبي

تاريخ النشر

قدمت سلطات دبي المظلات لـ 300 عامل للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري، وزيادة الوعي بمخاطر درجات الحرارة المرتفعة.

أُقيمت مبادرة "الظل والمكافأة" في نقطة شرطة العياص، بتنظيم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي. تلقى العمال نصائح حول الوقاية من ضربات الشمس، وأهمية شرب الماء، واتباع إرشادات السلامة الأساسية.

كما قامت السلطات بإطلاع العمال على حقوقهم القانونية والخدمات المتاحة لهم من خلال شرطة دبي.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يمكن للجمهور في الإمارات العربية المتحدة أيضًا التطوع لتوزيع الآيس كريم والعصائر مجانًا على العمال، من خلال مبادرة ثلاجة الفريج.

كما طبقت الدولة حظرا للعمل في الظهيرة اعتبارا من 15 يونيو/حزيران إلى 15 سبتمبر/أيلول، ويحظر العمل في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12.30 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا يوميا.

صيف الإمارات: ارتفاع درجات الحرارة يُفاقم حالات الإكزيما، وفقًا للأطباء. صيف الإمارات: شرطة عجمان تُوزّع الآيس كريم والمرطبات مجانًا على العمال. الإمارات: هل ترغبون بطقس ٢١ درجة مئوية هذا الصيف؟ لماذا يلجأ السكان إلى جبل جيس؟

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com