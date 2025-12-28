300 الف درهم لـ 3 فائزين في سحب يانصيب الإمارات الأخير لعام 2025

كما هو الحال في كل مساء سبت، تم الإعلان عن نتائج سحب يوم الحظ رقم 29 رقم 251227 من يانصيب الإمارات، وهي لحظة ينتظرها اللاعبون في جميع أنحاء البلاد بفارغ الصبر. اللعبة، التي خضعت مؤخرًا لتغييرات في شكلها وهيكل جوائزها، تواصل جذب اهتمام كبير.