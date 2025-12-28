300 الف درهم لـ 3 فائزين في سحب يانصيب الإمارات الأخير لعام 2025

كما هو الحال في كل مساء سبت، تم الإعلان عن نتائج سحب يوم الحظ رقم 29 رقم 251227 من يانصيب الإمارات، وهي لحظة ينتظرها اللاعبون في جميع أنحاء البلاد بفارغ الصبر. اللعبة، التي خضعت مؤخرًا لتغييرات في شكلها وهيكل جوائزها، تواصل جذب اهتمام كبير.
الأرقام الفائزة لسحب يوم الحظ كانت:
الأيام: 1، 6، 7، 27، 28، 29
الشهر: 9
الجائزة الكبرى لسحب يوم الحظ أصبحت الآن 30 مليون درهم بدلاً من 100 مليون درهم كما كانت سابقاً. في الوقت نفسه، الجائزة الثانية هي 5 ملايين درهم. الجائزة الثالثة هي 100,000 درهم، الرابعة هي 1,000 درهم، و100 درهم هي الجائزة الخامسة. للفوز بالجائزة الكبرى، يجب أن تتطابق جميع الأرقام السبعة على تذكرتك مع 6 أيام ورقم الشهر الواحد.
هذا الأسبوع، كان هناك 32 فائزًا بمبلغ 1,000 درهم و9,323 فائزًا بمبلغ 100 درهم.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على اللاعب مطابقة جميع الأرقام في صيغة اليوم والشهر.
ثلاثة معرفات فرصة الحظ التي فازت بمبلغ 100,000 درهم:
BZ5085484
CI5970515
DT9633495
خلال البث المباشر، شارك المغترب التونسي محمد سليم عيادي أنه كان يلعب اللعبة لأكثر من عام قبل أن يفوز بجائزة 100,000 درهم. وقال فائز سابق آخر، بينو سريداهاران، الذي عاش وعمل في الإمارات لمدة 13 عامًا، إنه يأمل في استخدام جائزته البالغة 100,000 درهم لبدء عمل تجاري.
منذ إطلاقها بسحب واحد فقط، وسعت يانصيب الإمارات محفظتها خلال العام الماضي لتشمل 20 تجربة ألعاب. وتشمل هذه الألعاب سحب يوم الحظ الرئيسي، وألعاب يومية مثل Pick 3 وPick 4 وتوقع اللون، إلى جانب مجموعة واسعة من بطاقات الخدش والألعاب الإلكترونية الفورية.
يوم الجمعة، تم الإعلان عن عشرة فائزين في كل من ألعاب Pick 3 وPick 4. في لعبة Pick 3، كان هناك خمسة فائزين بالجائزة الكبرى البالغة 2,500 درهم وخمسة فائزين بالجائزة الثانية البالغة 850 درهم. للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على اللاعبين تحقيق تطابق دقيق للأرقام الثلاثة المختارة.
في لعبة Pick 4، فاز لاعبان بمبلغ 25,000 درهم لكل منهما بعد مطابقة جميع الأرقام الأربعة المسحوبة، بينما حصل عشرة آخرون على 1,000 درهم.