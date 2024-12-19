300% ارتفاع اسعار الفنادق لزيادة الإقبال على السياحة الداخلية في الإمارات

ولاحظ وكلاء السفر أن الطلب المتزايد على السياحة الداخلية انعكس على أسعار الإقامة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار "مير راجا وسيم"، مدير شركة كلداري الدولية لخدمات السفر، إلى هذا الارتفاع قائلاً: "في السابق، كانت أسعار الغرف في رأس الخيمة تُقارب 400 درهم، أما الآن فقد قفزت في بعض المنتجعات إلى 1500 درهم، ونتوقع موجة جديدة من الارتفاع مع اقتراب موسم العطلات ورأس السنة".