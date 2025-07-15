300 ألف شجرة وشتلة جديدة في التقاطعات الرئيسية بدبي

قامت بلدية دبي بزراعة أكثر من 300 ألف شجرة وشتلة، إلى جانب 222,500 متر مربع من الأغطية الأرضية والزهور خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن مبادرة تشجير وتنمية المناطق الخضراء.
وتبلغ قيمة المبادرة 190 مليون درهم، وتمتد على مساحة تزيد على ثلاثة ملايين متر مربع، وتغطي تقاطعات وطرق رئيسية، بما في ذلك تقاطع شارع الخيل مع شارع لطيفة بنت حمدان، وتقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان مع شارع طرابلس، وشارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد إلى طريق الميناء، وشارع الشيخ زايد من التقاطع السابع (مدخل دبي من أبوظبي)، وشارع الخوانيج عند تقاطعه مع شارع العمردي.
لتعزيز الاستدامة، قامت البلدية بتركيب أنظمة ري ذكية مزودة بمضخات تحت الأرض لتحسين استخدام المساحات السطحية. هذه الأنظمة متصلة بشبكات تحكم عن بُعد مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، مما يتيح المراقبة الفورية وكفاءة استخدام المياه لضمان ممارسات ري مستدامة.
وقال مدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة إن مشاريع التشجير الجديدة تأتي في إطار جهود البلدية المستمرة لتعزيز المظهر الحضري والجمالي لإمارة دبي وزيادة استدامة وجاذبية المساحات العامة.
وأوضح قائلاً: "هدفنا هو تعزيز الهوية العمرانية والجمالية المميزة لدبي، وترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة في مجال الاستدامة. ونسعى إلى توفير بيئة معيشية نابضة بالحياة وصحية، تُلبي أعلى معايير جودة الحياة لسكانها وزوارها، مع الحفاظ على توازن متناغم بين المشهد العمراني والمعماري والبيئي".
شاهد الفيديو أدناه، كما نشره مكتب دبي للإعلام:
من جانبه، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "طُوّرت مشاريع تنسيق الحدائق وفقًا لمعايير عمرانية وبيئية دقيقة، مع التركيز على اختيار أنواع نباتية متنوعة تتكيف مع المناخ المحلي، مما يُعزز جمال المساحات العامة وطابعها الفريد".
كما عززنا زراعة الأنواع المحلية والزينة في مشاتل بلدية دبي. ووحدنا المظهر الجمالي للمداخل الرئيسية لدبي من خلال تركيب أسوار زخرفية متشابهة، باستخدام ألوان مختارة بعناية تعكس هوية الإمارة وتمنح الزوار شعورًا بالترحيب عند وصولهم، كما أوضح.
وتضمنت المشاريع زراعة الأشجار المحلية مثل السدر والغاف والأزداريشتا، إلى جانب الأصناف الزخرفية بما في ذلك الكوريسيا، وواشنطن، والبوانسيانا الملكية، والميلينجتونيا، والألبيزيا، والبوغانفيليا.
وبالإضافة إلى المساحات الخضراء، تم إجراء تحسينات جمالية، بما في ذلك الإضاءة العمودية في شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان، والتي صممت لاستحضار العمارة العربية التقليدية وتغيير الألوان للاحتفالات الوطنية.
تُكمل هذه الجهود الإنجازات السابقة: بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، تمكنت البلدية من زراعة أكثر من 5.5 مليون شجرة، و8.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، ومليوني متر مربع من الزهور الموسمية، و6.3 مليون متر مربع من الغطاء الأرضي، و1.3 مليون متر طولي من السياج النباتي. وفي عام 2024 وحده، تم غرس 216,500 شجرة - بمعدل 600 شجرة يوميًا - ليصل إجمالي المساحة الخضراء إلى 391.5 هكتار، بزيادة عن 234 هكتارًا في عام 2023.