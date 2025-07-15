300 ألف شجرة وشتلة جديدة في التقاطعات الرئيسية بدبي

تُكمل هذه الجهود الإنجازات السابقة: بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، تمكنت البلدية من زراعة أكثر من 5.5 مليون شجرة، و8.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، ومليوني متر مربع من الزهور الموسمية، و6.3 مليون متر مربع من الغطاء الأرضي، و1.3 مليون متر طولي من السياج النباتي. وفي عام 2024 وحده، تم غرس 216,500 شجرة - بمعدل 600 شجرة يوميًا - ليصل إجمالي المساحة الخضراء إلى 391.5 هكتار، بزيادة عن 234 هكتارًا في عام 2023.