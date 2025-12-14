300 ألف درهم لـ 3 فائزين في اليانصيب الإماراتي

أعلنت اليانصيب الإماراتي عن نتائج السحب الثامن والعشرين ليوم الحظ، الذي أُقيم تحت الشكل الأسبوعي الجديد ليوم السبت.
الأرقام الفائزة في سحب يوم الحظ كانت:
الأيام: 13، 23، 21، 16، 8 و5
الشهر المحظوظ: 5
الفائزون بفرصة الحظ
كجزء من السحب الأسبوعي، أعلنت اليانصيب الإماراتي أيضًا عن نتائج فرصة الحظ، حيث فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم.
أرقام فرصة الحظ الفائزة كانت:
DE8150622
CC5326319
BB2657706
قالت اليانصيب إن 180 فائزًا قد استلموا بالفعل جوائزهم لفرصة الحظ حتى الآن.
شكل السحب الأسبوعي
يُقام يوم الحظ الآن كل يوم سبت، بعد تحديث حديث أُعلن عنه خلال الذكرى السنوية الأولى لليانصيب الإماراتي. يتضمن الشكل المحدث:
الجائزة الكبرى بقيمة 30 مليون درهم
الجائزة الثانية بقيمة 5 ملايين درهم
قسم فرصة الحظ يقدم جوائز بقيمة 100,000 درهم لكل من 3 مشاركين