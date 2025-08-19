300 ألف درهم تُقسم على 6 فائزين من "بيج تيكيت"

ابتسم الحظ لستة فائزين في أحدث سحب لـ"بيج تيكيت"، حيث تقاسموا جائزة نقدية قدرها 300 ألف درهم - فاز كل واحد منهم بـ 50 ألف درهم.

كشف الفائزون - وهم من الإمارات، والكويت، والهند - عن كيفية تلقيهم للخبر الذي غيّر حياتهم.

الفوز بعد عقد من المشاركة

زاكر حسين إراتوم فاكاثا، 53 عامًا، مدير حسابات رئيسي ومقيم في الشارقة من كيرالا، فاز بعد ما يقرب من عقد من شراء تذاكر سحب "بيج تيكيت". لقد كان مشاركًا منتظمًا منذ أن سمع عنها من أصدقائه في عام 2016. وفي بعض الأحيان يشتري التذاكر بمفرده وفي أحيان أخرى مع أصدقائه.

اشترى تذكرته الفائزة في 25 يوليو 2025. وتذكر قائلًا: "لقد تفاجأت حقًا عندما اكتشفت ذلك. كنت في الهند في ذلك الوقت، لذلك أرسل لي أحد أصدقائي لقطة شاشة من الموقع لمشاركة الخبر."

ممتنًا لفوزه، خطته الأولى هي تقسيم الجائزة بين أصدقائه. ومع ذلك، فإن رحلته مع "بيج تيكيت" لم تنته بعد. قال: "حتى عندما كنت أعود من الهند بالأمس، اشتريت تذكرة أخرى. رسالتي للآخرين بسيطة: استمروا، دعوهم يطرقون، وفي يوم من الأيام سيُفتح الباب."

أحلام أكبر

موزة المنصوري، موظفة في وزارة التربية والتعليم ومواطنة إماراتية ولدت ونشأت في أبوظبي، كانت مشاركة منتظمة في "بيج تيكيت"، وغالبًا ما تشتري من خمس إلى ست تذاكر في كل مرة، على أمل أن يأتي دورها يومًا ما للفوز.

شاركت قائلة: "لطالما كان حلمي الفوز بالجائزة الكبرى." اشترت المنصوري تذكرتها في 28 يوليو. ووصفت اللحظة التي اكتشفت فيها فوزها بأنها واحدة من أعظم مفاجآت حياتها. وتقول إنها ستستمر في شراء التذاكر كل شهر، وتبقى على أمل أن تكون يومًا ما الفائزة بالجائزة الكبرى.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تغيير حياة

بيكراما ساهو، 48 عامًا، مدير من الهند ومقيم في الإمارات منذ عام 2011، فاز بالجائزة بعد شراء التذاكر بانتظام على مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية. بينما تقيم عائلته في الإمارات، عادت ابنته مؤخرًا إلى الهند للالتحاق بالجامعة.

علم لأول مرة بفوزه من خلال الموقع الإلكتروني ورسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني. وتذكر قائلًا: "لم أستطع أن أصدق أن اسمي كان هناك." يشتري ساهو التذاكر كل شهر، أحيانًا بمفرده وأحيانًا في مجموعة من خمسة إلى ستة أصدقاء.

شارك بابتسامة: "أنا في طريقي اليوم لشراء تذاكر." بالنسبة له، "بيج تيكيت" أكثر من مجرد لعبة حظ. قال: "بيج تيكيت تغير حياة شخص واحد في كل مرة،" متمنيًا أن يختبر الكثيرون فرحة الفوز.