30 موقعاً وجوائز كبرى تتوج احتفالات عمال الإمارات برأس السنة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن حدث احتفالي برأس السنة للعمال في جميع أنحاء البلاد في 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026.

المبادرة، "معًا نرحب بالعام الجديد"، مقررة في أكثر من 30 موقعًا في جميع أنحاء الإمارات. ستشمل الاحتفالات أنشطة رياضية وترفيهية ومسابقات وتوزيع هدايا، مما يساهم في سعادة العمال ودعم اندماجهم الاجتماعي.

تستعد الإمارات لاحتفال مذهل برأس السنة، مع التأكد من شمول العمال الذين يساهمون في بناء الأمة. تركز السلطات على الشمولية من خلال إشراك العمال في الاحتفالات. مع الأحداث المخططة في جميع أنحاء البلاد، تظهر هذه المبادرة التزام الإمارات المستمر بالعطلات العامة التي تمزج بين المرح والاعتراف والمشاركة المجتمعية، مع تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه العمال في نمو البلاد والمجتمع.

دعت الوزارة شركات القطاع الخاص ومساكن العمال إلى تسجيل مشاركتهم على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين واختيار الأحداث التي تناسب جداولهم ومواقعهم.

في احتفالات رأس السنة السابقة التي أقيمت في 1 يناير 2025، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحداثًا في 18 موقعًا في جميع أنحاء الإمارات. خلال احتفالات عيد الفطر 2025 للعمال، التي أقيمت في 10 مواقع على مستوى البلاد مع أنشطة رياضية وترفيهية بالإضافة إلى سحوبات، فاز العديد من العمال بجوائز كبيرة. كان من بين الفائزين البارزين روبيل أحمد سامساد علي، وهو رسام يبلغ من العمر 24 عامًا يكسب 800 درهم شهريًا، الذي فاز بسيارة جديدة وأعرب عن نيته بيع السيارة لبناء منزل ودعم أسرته.

في أحداث عيد الأضحى 2025، فاز العمال أيضًا بجوائز في السحوبات. كان من بين الفائزين البارزين موكيش باسوان، عامل نيبالي فاز بسيارة ميتسوبيشي جديدة في احتفال جبل علي؛ وأعرب عن أمله في استخدام العائدات لدعم مستقبل أطفاله.