30% من حالات الطلاق في الإمارات "مبكرة"

كشفت بيانات جديدة أن ما يقرب من 30 في المائة من حالات الزواج التي تنتهي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدث خلال العام الأول، مما أثار مناقشات عاجلة بين الخبراء الاجتماعيين والمحامين حول الأسباب الكامنة والحلول المحتملة لهذا التحدي المتزايد.

وقد وثق أحدث تقرير إحصائي لوزارة العدل 2,857 حالة طلاق مسجلة عبر المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين على مدى فترة خمس سنوات من 2020 إلى 2024.

ومن بين هذه الحالات، وقعت 851 حالة طلاق — أي ما يعادل 30 في المائة تقريباً — خلال السنة الأولى من الزواج، مما يؤكد وجود نمط مقلق لانهيار الحياة الزوجية المبكر.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وتشير البيانات إلى أن حالات الطلاق المبكر تتجاوز الحدود الديموغرافية، حيث تؤثر على هياكل أسرية متنوعة. فمن بين الحالات الـ 851، كان هناك 396 حالة لأزواج إماراتيين، و627 حالة لأزواج إماراتيين (رجال)، و17 حالة لزوجات إماراتيات متزوجات من غير إماراتيين.

كما تكشف إحصائيات الطلاق لعام 2024 عن تفاوت بين الإمارات الأربع؛ حيث سجلت الشارقة أعلى عدد من حالات الطلاق بـ 217 حالة، تليها عجمان بـ 167 حالة.

وسجلت الفجيرة 67 حالة طلاق، بينما وثقت أم القيوين 22 حالة. وإجمالاً، سجلت الإمارات الأربع 473 حالة طلاق في عام 2024 وحده.

تؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة لتدخلات مستهدفة وأنظمة دعم لمساعدة الأزواج على مواجهة تحديات الحياة الزوجية وتعزيز مؤسسة الزواج في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل تود مني تلخيص النقاط الرئيسية أو مساعدتك في العثور على معلومات إضافية حول هذا الموضوع؟