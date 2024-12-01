30 مليون درهم و4 مليونيرات من"بيج تيكت"الشهر الجاري

على مدار أربعة أسابيع، سيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع للانتقال إلى مسابقة الفوز الكبير خلال السحب المباشر في 3 يناير. سيفوز هؤلاء المتأهلون الأربعة النهائيون بجوائز تتراوح من 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. سيتم نشر أسماء المشاركين المؤكدين على موقع Big Ticket الإلكتروني في 1 يناير 2025. سيتم الإعلان عن الفائزين النهائيين مباشرة.