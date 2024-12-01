30 مليون درهم و4 مليونيرات من"بيج تيكت"الشهر الجاري
مع اقتراب العام من نهايته، أعلنت شركة"بيج تيكت" Big Ticket عن تقديم جائزة مضمونة بقيمة 30 مليون درهم خلال شهر ديسمبر.
ومن المقرر أن يفوز أحد المشاركين بالمبلغ الكبير، ومن المتوقع تتويج أربعة آخرين بالمليونيرات هذا الشهر. وسيتم إجراء أربعة سحوبات إلكترونية أسبوعية، وفي كل سحب سيتم تتويج فائز واحد.
وتعود مسابقة الفوز الكبير هذا الموسم أيضاً، حيث سيتمكن المشاركون الذين يشترون تذكرتين بقيمة 1000 درهم في معاملة واحدة من الدخول تلقائياً في السحوبات الأسبوعية خلال الفترة من 1 إلى 25 ديسمبر.
على مدار أربعة أسابيع، سيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع للانتقال إلى مسابقة الفوز الكبير خلال السحب المباشر في 3 يناير. سيفوز هؤلاء المتأهلون الأربعة النهائيون بجوائز تتراوح من 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. سيتم نشر أسماء المشاركين المؤكدين على موقع Big Ticket الإلكتروني في 1 يناير 2025. سيتم الإعلان عن الفائزين النهائيين مباشرة.
لمحبي السيارات، ستواصل Big Ticket تقديم جوائز "سيارة الأحلام". وسيتم تقديم سيارة Maserati Grecale خلال السحب المباشر في 3 يناير. كما ستكون سيارة BMW M440i من بين الجوائز. سيتم إجراء السحب على هذه السيارة في 3 فبراير بسعر 150 درهمًا إماراتيًا.
يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال موقع Big Ticket أو بزيارة مكاتب البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين.