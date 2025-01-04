30 مليون درهم لممرض هندي في سحب"بيج تيكت"
حتى الأمس، كان أكبر هم بالنسبة لممرض الإسعاف الهندي "مانو موهانان" هو كيفية تحمل تكاليف تذاكر سفر عائلته بأكملها إلى الوطن. ولكن مساء الجمعة، فاز المقيم في البحرين بالجائزة الكبرى بمبلغ 30 مليون درهم في سحب التذكرة الكبرى.
وقال في حديثه لصحيفة الخليج تايمز عبر الهاتف من البحرين: "عندما اتصل بي المضيفون، كنت أعلم أن المكالمة كانت حقيقية لأنني شاهدت القرعة الحية عدة مرات. ومع ذلك، لم أشعر بالإثارة. كنت مخدراً فقط. لم أستوعب الأمر بعد. لقد مررت بحياة صعبة للغاية، لذا فإن هذا النوع من المكاسب المفاجئة كان شيئاً غير متوقع تماماً".
أصيب مانو، الذي كان في الخدمة عندما وردت إليه مكالمة التذكرة الكبيرة، بالصدمة. ثم أجرى مكالمة فيديو مع الأشخاص الـ16 الآخرين الذين شاركهم التذكرة لإبلاغهم بالأخبار السارة.
وقال "كان بعضهم يذرف الدموع. سنتمكن جميعاً من سداد ديوننا وربما حتى بناء منزل. إنه حقًا تغيير في حياتنا. كل هؤلاء الرجال مثل إخوتي. نحن زملاء ونعرف مشاكل بعضنا البعض جيداً. حتى أن المجموعة تضم بعض الأشخاص الذين تركوا مكان عملنا لكنهم استمروا في المساهمة في شراء التذكرة".
ثم اتصل مانو بزوجته ووالدته. كانت والدته قد أتت إلى البحرين قبل أربعة أشهر فقط عندما أنجبت زوجته طفلهما الأول. وقال: "في مارس، تحتاج والدتي إلى العودة إلى المنزل وكنا نفكر في أخذ إجازتنا السنوية لأخذ ابننا إلى معبد في الهند". "زوجتي ممرضة أيضاً. كان إحضارها إلى البحرين وإثبات شهاداتها وتوفير وظيفة لها أمراً مرهقاً للغاية من الناحية المالية بالنسبة لنا. كنت أتساءل كيف سأتمكن من تحمل تكاليف تذاكر السفر لجميعنا الأربعة ثم إدارة النفقات في الهند أيضًا. الآن، أنا عاجز عن الكلام".
5 سنوات من المحاولة
وقال مانو إنه وأصدقاءه كانوا يجربون حظهم في الجائزة الكبرى لمدة خمس سنوات حتى الآن.
"لم يكن أي منا قادراً على تحمل تكلفة التذكرة، لكننا واصلنا خفض نفقاتنا وإيجاد المال اللازم لذلك"، كما قال. "في العام الماضي، مررنا بفترة ركود وتوقفنا عن شراء التذكرة. لكن كان هناك شخص واحد من مجموعتنا دفعني إلى شرائها مرة أخرى. لقد بدأنا من جديد منذ حوالي خمسة أشهر، وأخيراً، فزنا بالجائزة الكبرى".
وقال إن أول ما يريد القيام به هو شراء شيء لأمه. وأضاف: "طلق والدي والدتي عندما كنت في عمر عام واحد فقط. لقد كافحت والدتي كثيراً لتربيتي بمفردها. وفي مرحلة ما، حملت الطوب والحجارة للتأكد من حصولي على تعليم جيد. والآن، في هذه المرحلة من حياتي، حصلت على هذا المال وأريد أن أمنحها حياة مريحة".