30 مليون درهم لممرض هندي في سحب"بيج تيكت"

ثم اتصل مانو بزوجته ووالدته. كانت والدته قد أتت إلى البحرين قبل أربعة أشهر فقط عندما أنجبت زوجته طفلهما الأول. وقال: "في مارس، تحتاج والدتي إلى العودة إلى المنزل وكنا نفكر في أخذ إجازتنا السنوية لأخذ ابننا إلى معبد في الهند". "زوجتي ممرضة أيضاً. كان إحضارها إلى البحرين وإثبات شهاداتها وتوفير وظيفة لها أمراً مرهقاً للغاية من الناحية المالية بالنسبة لنا. كنت أتساءل كيف سأتمكن من تحمل تكاليف تذاكر السفر لجميعنا الأربعة ثم إدارة النفقات في الهند أيضًا. الآن، أنا عاجز عن الكلام".