30 مليون درهم لمقيمة فلبينية من "بيج تيكيت"

قضت آنا غايونغان رأس سنة جميلًا مع عائلتها في دبي. ومثل كثيرين آخرين، استقبلت العام بالأمل. دعت الله بهدوء أن يكون عام 2026 عامًا مباركًا لأحبائها.
بعد ثلاثة أيام فقط، استُجيبت دعواتها.
في 3 يناير، فازت الوافدة الفلبينية بـ 30 مليون درهم في سحب بيج تيكت. غيرت تلك اللحظة حياتها - على الرغم من أنها لم تدرك ذلك على الفور.
خلال السحب المباشر، رن هاتفها عدة مرات ولم تجب. قالت:
لاحقًا، تلقت رسالة تسألها عما إذا كانت هي الفائزة. كان أول ما فكرت فيه هو عدم التصديق.
قالت:
ثم تحققت آنا من سجل مكالماتها. كانت هناك تسع مكالمات فائتة من ثلاثة أرقام مختلفة. قالت:
اتصلت مرة أخرى. وبعد فترة وجيزة، أكد الفريق الخبر. قالت:
عاشت آنا في الإمارات لما يقرب من 15 عامًا. تعمل محاسبة أولى في شركة خاصة. حتى بعد الفوز، لم يتغير روتينها. قالت:
هي متزوجة وتعيش في دبي مع زوجها وطفلهما. في الوقت الحالي، لا توجد احتفالات كبيرة مخطط لها. هي المعيلة لعائلتها وتقول إن عائلتها هي أولويتها.
تأمل أن تدعو إخوتها من الفلبين لزيارة الإمارات يومًا ما ورؤية الحياة التي بنتها هنا.
أما بالنسبة للمستقبل، فقالت إن خططها ستأتي لاحقًا.
في الوقت الحالي، تصفه بأنه بداية مباركة للعام. قالت: