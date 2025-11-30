30 مليون درهم ربح ممكن أسبوعياً من يانصيب الإمارات

أكد مشغل اليانصيب أن السحب سيُجرى كل يوم سبت في الساعة 8:30 مساءً، مما يمنح السكان فرصًا أسبوعية للفوز بما يصل إلى 30 مليون درهم، وذلك في بيان صدر يوم الأحد.
قام يانصيب الإمارات بإعادة تصميم سحب يوم الحظ الرئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، مضاعفًا عدد مرات إجراء اللعبة وزيادة واحدة من أكبر جوائزها.
في عامه الأول، شهد اليانصيب فوز 100,000 شخص ودفع أكثر من 147 مليون درهم.
إليك كل ما تحتاج معرفته عن التحديثات الكبرى:
بدأ النظام الأسبوعي في 29 نوفمبر، حيث تُجرى السحوبات الآن كل يوم سبت في الساعة 8:30 مساءً. في السابق، كانت السحوبات تُجرى مرة كل أسبوعين.
نعم، هناك تغييران رئيسيان:
• الجائزة الكبرى: 30 مليون درهم - انخفاضًا من 100 مليون درهم.
• الجائزة الثانية: الآن 5 ملايين درهم، ارتفاعًا من مليون درهم. يمثل هذا زيادة بمقدار خمسة أضعاف للجائزة الثانية.
• الجائزة الثالثة: 100,000 درهم
• الجائزة الرابعة: 1,000 درهم
• الجائزة الخامسة: 100 درهم
تظل التذاكر بسعر 50 درهماً لكل واحدة. لم تتغير قواعد المشاركة.
هل يحصل اللاعبون على أي شيء إضافي مع نفس التذكرة؟
نعم، كل تذكرة تدخل تلقائياً في سحب فرصة الحظ الأسبوعي، حيث يحصل ثلاثة فائزين مضمونين على 100,000 درهم لكل منهم.
وفقاً لسكوت بورتون، مدير الألعاب التجارية في يانصيب الإمارات، جاء هذا القرار بعد عام كامل من الاستماع إلى آراء اللاعبين؛ حيث أراد السكان المزيد من الفرص للمشاركة. "مع السحوبات الأسبوعية الآن، سيكون كل يوم سبت هو يوم الحظ لشخص ما."
منذ انطلاقه، قام بـ:
• الاحتفال بأكثر من 100,000 فائز
• منح جوائز تزيد قيمتها عن 147 مليون درهم
• شهد زيادة في المشاركة على مستوى الدولة في جميع ألعابه