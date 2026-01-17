30 مليون درهم جائزة كبرى في نتائج سحب اليانصيب الإماراتي لـ "يوم الحظ"

أعلن اليانصيب الإماراتي عن نتائج سحب يوم الحظ الثالث والثلاثين، الذي أُجري ضمن التنسيق الأسبوعي ليوم السبت.
كانت الأرقام الفائزة لسحب يوم الحظ رقم #260117 هي:
الأيام: 14, 22, 11, 10, 24 and 26
الشهر: 8
في غضون ذلك، في قسم فرصة الحظ من السحب، فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم. كانت أرقام تعريف فرصة الحظ الفائزة هي BA2507375، DH8483124، و AU1971772.
ظهر أكثر من 200 فائز بفرصة الحظ حتى الآن منذ إطلاق التنسيق الأسبوعي.
تُجرى سحوبات يوم الحظ الآن كل يوم سبت، بعد التجديد الذي أُعلن عنه خلال الذكرى السنوية الأولى لليانصيب الإماراتي. يتضمن التنسيق المحدث جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وقسم فرصة الحظ الذي يقدم جوائز بقيمة 100,000 درهم كل أسبوع.