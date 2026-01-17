الإمارات

30 مليون درهم جائزة كبرى في نتائج سحب اليانصيب الإماراتي لـ "يوم الحظ"

تتويج 3 رابحين بـ "فئة التميز" وأرقام الهوية الفائزة تمنح 300 ألف لثلاثة مشاركين ضمن التعديلات الأخيرة.
30 مليون درهم جائزة كبرى في نتائج سحب اليانصيب الإماراتي لـ "يوم الحظ"
سيد أياز باشا
أعلن اليانصيب الإماراتي عن نتائج سحب يوم الحظ الثالث والثلاثين، الذي أُجري ضمن التنسيق الأسبوعي ليوم السبت.

كانت الأرقام الفائزة لسحب يوم الحظ رقم #260117 هي:

الأيام: 14, 22, 11, 10, 24 and 26

الشهر: 8

في غضون ذلك، في قسم فرصة الحظ من السحب، فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم. كانت أرقام تعريف فرصة الحظ الفائزة هي BA2507375، DH8483124، و AU1971772.

ظهر أكثر من 200 فائز بفرصة الحظ حتى الآن منذ إطلاق التنسيق الأسبوعي.

تُجرى سحوبات يوم الحظ الآن كل يوم سبت، بعد التجديد الذي أُعلن عنه خلال الذكرى السنوية الأولى لليانصيب الإماراتي. يتضمن التنسيق المحدث جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وقسم فرصة الحظ الذي يقدم جوائز بقيمة 100,000 درهم كل أسبوع.

