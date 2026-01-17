30 مليون درهم جائزة كبرى في نتائج سحب اليانصيب الإماراتي لـ "يوم الحظ"

في غضون ذلك، في قسم فرصة الحظ من السحب، فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم. كانت أرقام تعريف فرصة الحظ الفائزة هي BA2507375، DH8483124، و AU1971772.