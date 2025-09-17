30 عاماً من الإبهار: رحلة القرية العالمية من فكرة إلى أيقونة دبي السياحية

ما بدأ في عام 1996 كمعرض مؤقت في موقف للسيارات، تحول اليوم إلى الوجهة الشتوية الأكثر شعبية في دبي. مع اقتراب موسمها الثلاثين، نستعرض معكم أبرز المحطات في رحلة القرية العالمية، من عروض الفولكلور والألعاب النارية إلى حوادث غريبة وعروض نجوم عالميين.

بدايات متواضعة (1996-1999)

بدأت قصة القرية العالمية بشكل متواضع عام 1996، عندما تم إنشاء عدد قليل من الأكشاك في موقف سيارات ترابي مقابل بلدية دبي. كان الغرض منها أن تكون إضافة لمهرجان دبي للتسوق، كوسيلة لعرض النكهات والحرف اليدوية من مختلف أنحاء العالم.

هذا الموسم الأول استقبل 500,000 زائر في مساحة 50,000 متر مربع، وهو رقم لا يقارن بالملايين اليوم، لكنه كان كافياً ليثبت أن دبي على موعد مع شيء عظيم. بحلول الموسم الثاني في عام 1997، كان الراقصون الفولكلوريون من راجستان وعازفو الطبول من أفريقيا يدهشون الجماهير في خور دبي، ليغرسوا بذور العرض المتعدد الثقافات الذي ستصبح عليه القرية العالمية لاحقًا.