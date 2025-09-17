30 عاماً من الإبهار: رحلة القرية العالمية من فكرة إلى أيقونة دبي السياحية

ما بدأ في عام 1996 كمعرض مؤقت في موقف للسيارات، تحول اليوم إلى الوجهة الشتوية الأكثر شعبية في دبي. مع اقتراب موسمها الثلاثين، نستعرض معكم أبرز المحطات في رحلة القرية العالمية، من عروض الفولكلور والألعاب النارية إلى حوادث غريبة وعروض نجوم عالميين.
بدأت قصة القرية العالمية بشكل متواضع عام 1996، عندما تم إنشاء عدد قليل من الأكشاك في موقف سيارات ترابي مقابل بلدية دبي. كان الغرض منها أن تكون إضافة لمهرجان دبي للتسوق، كوسيلة لعرض النكهات والحرف اليدوية من مختلف أنحاء العالم.
هذا الموسم الأول استقبل 500,000 زائر في مساحة 50,000 متر مربع، وهو رقم لا يقارن بالملايين اليوم، لكنه كان كافياً ليثبت أن دبي على موعد مع شيء عظيم. بحلول الموسم الثاني في عام 1997، كان الراقصون الفولكلوريون من راجستان وعازفو الطبول من أفريقيا يدهشون الجماهير في خور دبي، ليغرسوا بذور العرض المتعدد الثقافات الذي ستصبح عليه القرية العالمية لاحقًا.
شهد مطلع الألفية انتقال القرية العالمية إلى منطقة عود ميثاء، ثم لاحقًا إلى دبي فستيفال سيتي، لتتوسع بسرعة. وبحلول عام 2004، امتدت على مساحة 147,000 متر مربع، ممثلة 31 ثقافة، واستقبلت أكثر من ثلاثة ملايين زائر.
كبرت الأجنحة وأصبحت أكثر جرأة، من طواحين الهواء الهولندية إلى مجسمات لمعلم "تشارمينار" الهندي. ومع كل عام، أصبحت القرية العالمية أقل "قرية" وأكثر "عالمًا مصغرًا".
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان حينها ولي عهد دبي، القرية العالمية في موقعها بعود ميثاء عام 2000، مما يؤكد على أهمية المعرض المتزايدة في الأجندة الثقافية للمدينة. وعندما انتقلت القرية العالمية إلى دبي فستيفال سيتي، وصلت أجواء المهرجان إلى آفاق جديدة، مع الأضواء المبهرة، والأكشاك الصاخبة، ومنطقة الألعاب المزدحمة، لتصبح واحدة من أشهر وجهات مهرجان دبي للتسوق.
دفعت التنمية العمرانية القرية العالمية للانتقال إلى موقعها الدائم في "دبي لاند" عام 2005، قبالة شارع الشيخ محمد بن زايد. وكانت المساحة البالغة 17.2 مليون قدم مربع نقلة نوعية: مساحة واسعة لمواقف السيارات العملاقة، وألعاب الكرنفال، وعروض الألعاب النارية الليلية، وفي نهاية المطاف أكثر من 90 جناحًا وطنيًا.
كانت فترة العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين هي العصر الذهبي. فنانون مثل شاروخان ظهروا بشكل مفاجئ في الجناح الهندي، وجيسون ديرولو وليام باين ألهبا المسرح الرئيسي، في حين ملأ نجوم إقليميون مثل نانسي عجرم ونيها كاكار المناطق العائلية.
لكن لم تكن كل العناوين الرئيسية براقة. ففي عام 2008، تم إلقاء القبض على تاجر أحجار يمني في دبي بعد أن أعلن عن حجر عقيق "مضاد للرصاص" مقابل 1.8 مليار درهم، مدعياً أنه يبيعه في كشكه بالقرية العالمية. أصر الرجل على أن الشرطة تحاول خداعه، لكن القضاة حكموا بخلاف ذلك: تم سجنه بتهمة محاولة الاحتيال.
حتى المنتزه نفسه واجه تحديات. فقد تم احتواء حريق صغير عام 2005 بسرعة، في حين أدى حادث مأساوي في منطقة الألعاب عام 2018 إلى مراجعة شاملة لإجراءات السلامة.
أدت الجائحة إلى تعتيم الأضواء مؤقتًا في عام 2020، حيث تم تقصير الموسم اليوبيلي الفضي. لكن القرية العالمية ارتدت بقوة، متكيفة مع الوضع من خلال المدفوعات غير التلامسية، والممرات الأوسع، والفعاليات المنظمة.
منذ ذلك الحين، ارتفعت الأرقام بشكل كبير. استقبل الموسم 28 عشرة ملايين زائر، وحطم الموسم 29 الأرقام القياسية بـ 10.5 مليون زائر. وأكثر من 40,000 عرض تملأ جدول فعالياتها كل موسم، من سحرة الشوارع إلى الحفلات الموسيقية الكبرى.
كما رسخت القرية العالمية مكانتها كمنصة للعروض الفنية الكبرى، مع نجوم البوب، والأيقونات الإقليمية، والظهور المفاجئ الذي يجذب حشودًا ضخمة.
