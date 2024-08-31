30 دقيقة مهدورة في طوابير المصاعد بدبي

ويوجد في برجي جروسفينور للأعمال وبرج إسكيب أفراد أمن لإدارة الحشود والحفاظ على النظام. ومع ذلك، فإن ضغوط الانتظار الطويل تتسبب أحيانًا في تفاقم التوترات. وفي مبنى آخر في الخليج التجاري، دخل رجلان مؤخرًا في شجار داخل مصعد مزدحم. وقال شاهد عيان: "كان المصعد ممتلئًا، ولم يكن بإمكانه الصعود. كان على أحدهما الخروج، لكن لم يكن أي منهما على استعداد لذلك". وسرعان ما تحول الخلاف إلى شجار جسدي قبل فضه.