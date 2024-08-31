30 دقيقة مهدورة في طوابير المصاعد بدبي
قد يكون أفق دبي مبهراً، ولكن بالنسبة للعديد من العاملين في المكاتب والسكان، فإن النضال من أجل التنقل في المباني الشاهقة أصبح مضيعة خطيرة للوقت. وأصبحت طوابير المصاعد الطويلة شائعة بشكل متزايد، حيث يضيع الناس 30 دقيقة في انتظار المصعد خلال ساعات الذروة.
في برج "جروسفينور للأعمال" المكون من 25 طابقاً في "برشا هايتس"، تمتد طوابير طويلة تصل إلى عدة أمتار خلال ساعات العمل. ويصطف العشرات من موظفي المكاتب، اليائسين للوصول إلى طوابقهم، على أمل الضغط على المصعد المتاح التالي - بغض النظر عن اتجاهه.
وقال "ريشابه"، وهو مستشار مالي يعمل في أحد الطوابق العليا: "لا يهم إن كان المصعد يصعد أم ينزل، فنحن ندخل ببساطة. ومنطقنا بسيط: ما يصعد لابد أن ينزل، والعكس صحيح".
استراتيجيات إبداعية
ولقد لجأ بعض العاملين في المكاتب إلى استراتيجيات إبداعية للتغلب على الطوابير الطويلة. يقول أحد سماسرة العقارات: "أصعد السلم أحياناً إلى عدة طوابق ثم أستقل المصعد من هناك". وشاركتنا "تالا س"، وهي فلبينية، بحيلتها الخاصة: "يستخدم الناس كل أنواع الحيل. فأنا، على سبيل المثال، أنزل إلى موقف السيارات في الطابق السفلي الذي يقع على بعد طابقين لأستقل المصعد، رغم أنني لا أملك سيارة".
ووصفت "آنا ف"، وهي عاملة أخرى، مدى الإزعاج الذي قد يسببه هذا الموقف. وقالت: "يصبح الجو حاراً وعرقاً وكريه الرائحة هناك. وبحلول الوقت الذي أصل فيه إلى طابقي، يتعين عليّ التوقف عند الحمام والانتعاش باستخدام مزيل العرق قبل التوجه إلى مكتبي. أتمنى فقط أن يعتني الناس بنظافتهم الشخصية بشكل أفضل لأن هذا الأمر مثير للغثيان في بعض الأحيان".
وتواجه ربات البيوت في المباني السكنية تحديات خاصة بهن. فحمل البقالة الثقيلة أثناء انتظار المصعد قد يكون محنة. تقول أم هندية في البرشاء: "يتعين علي التخطيط لرحلات التسوق بعناية. فإذا كانت الطوابير طويلة للغاية، تبدأ البقالة في الثقل على ذراعي، وبحلول الوقت الذي أصل فيه إلى شقتي، أكون منهكة".
روتين لتجنب التأخير
والآن يدرج العديد من العمال أوقات انتظار المصاعد في جداولهم اليومية. ويقول أحمد، مدير أحد المكاتب: "يتعين عليّ أن أغادر مبكرًا عن المعتاد لمجرد مراعاة تأخيرات المصاعد. إنه أمر محبط، لكنه أصبح جزءًا من روتيني لتجنب التأخير".
وفي برج "إسكيب" المكون من 38 طابقاً، وهو مبنى سكني في منطقة الخليج التجاري، يتكرر نفس المشهد في المساء. حيث يواجه السكان العائدون إلى منازلهم فترات انتظار طويلة لمجرد الدخول إلى مبناهم. ويقول مدرب اللياقة البدنية الذي يعيش هناك: "يستغرق الأمر مني 15 دقيقة للوصول إلى المنزل من المكتب، ثم 15 دقيقة أخرى فقط للدخول إلى المصعد. الوقت هو المال هذه الأيام، وإهداره بهذه الطريقة أمر محبط".
برج الهروب هو أحد المباني القليلة في المنطقة التي تسمح للعزاب بالعيش فيها، مما يجعله خيارًا شائعًا للشباب والشابات نظرًا لقربه من محطة المترو. وأضاف: "الوقوف بالخارج في انتظار المصعد في هذا الحر خانق". "أنت بالفعل مرهق من اليوم، ثم تقف في الجوار وتتعرق قبل أن تتمكن من الوصول إلى شقتك".
إدارة الحشود
ويوجد في برجي جروسفينور للأعمال وبرج إسكيب أفراد أمن لإدارة الحشود والحفاظ على النظام. ومع ذلك، فإن ضغوط الانتظار الطويل تتسبب أحيانًا في تفاقم التوترات. وفي مبنى آخر في الخليج التجاري، دخل رجلان مؤخرًا في شجار داخل مصعد مزدحم. وقال شاهد عيان: "كان المصعد ممتلئًا، ولم يكن بإمكانه الصعود. كان على أحدهما الخروج، لكن لم يكن أي منهما على استعداد لذلك". وسرعان ما تحول الخلاف إلى شجار جسدي قبل فضه.
ولا تخلو أبراج المكاتب الشاهقة في المناطق القديمة من دبي، مثل ديرة وبر دبي، من نفس الازدحام بالمصاعد. ويشعر عمال التوصيل، الذين غالبًا ما يكونون مضغوطين بسبب الوقت، بالإحباط بشكل خاص. وقد شاركنا أفزال، وهو عامل توصيل من باكستان، معاناته: "أخشى توصيل الطلبات إلى مبانٍ معينة. فقد تخسر 10 إلى 15 دقيقة فقط في انتظار المصعد. الأمر صعب عندما تحاول الالتزام بمواعيد التسليم، وكل دقيقة لها أهميتها".