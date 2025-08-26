30% خصم من الاتحاد للطيران على وجهات جديدة

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن خصم يصل إلى 30% على رحلاتها الدولية إلى وجهات جديدة مختارة، على الحجوزات التي تتم في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس.
ينطبق هذا على فترة السفر بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر. العروض متاحة على الوجهات بما في ذلك بنوم بنه، وكرابي، وتونس، وشيانغ ماي، وهونغ كونغ، وأديس أبابا، وقازان، وميدان، وهانوي.
ينطبق البيع على أسعار الذهاب والعودة، ويمتد أيضًا إلى الصفقات التي يستفيد منها المسافرون أثناء توقفهم في أبوظبي.
وفقًا للاتحاد للطيران، تقتصر مدة كل ليلة توقف على 24 ساعة. وحسب مسار الرحلة، يمكن حجز أربع ليالٍ كحد أقصى ضمن هذا العرض، بما يصل إلى ليلتين مع إقامة مجانية، وثلاث أو أربع ليالٍ مع خصومات فندقية خاصة.
مع ذلك، يحتفظ الفندق بحقه في تحصيل رسوم أي ساعات إضافية. عند الاستفادة من الخصم، من الضروري أيضًا مراجعة قواعد الأسعار الخاصة بكل غرفة للاطلاع على الشروط والأحكام التفصيلية.