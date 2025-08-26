30% خصم من الاتحاد للطيران على وجهات جديدة

وفقًا للاتحاد للطيران، تقتصر مدة كل ليلة توقف على 24 ساعة. وحسب مسار الرحلة، يمكن حجز أربع ليالٍ كحد أقصى ضمن هذا العرض، بما يصل إلى ليلتين مع إقامة مجانية، وثلاث أو أربع ليالٍ مع خصومات فندقية خاصة.