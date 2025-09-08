30% تخفيضات الاتحاد للطيران الشتوية إلى 12 وجهة

يمكن للمسافرين الذين يبحثون عن خيارات صديقة للميزانية السفر إلى بيشاور في باكستان مقابل 895 درهمًا إماراتيًا فقط، في حين يمكن للمسافرين المتجهين إلى تايبيه الاستفادة من أسعار تبدأ من 1985 درهمًا إماراتيًا.