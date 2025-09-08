30% تخفيضات الاتحاد للطيران الشتوية إلى 12 وجهة

هل ترغب باستكشاف مدن جديدة هذا الشتاء؟ أعلنت الاتحاد للطيران عن عروض لفترة محدودة تصل إلى 30%، مع أسعار مخفضة لبعض الوجهات في آسيا وأفريقيا.
للاستفادة من العرض، يجب على المسافرين حجز تذاكرهم قبل 12 سبتمبر. ويمكن استخدام الأسعار المخفضة للسفر بين سبتمبر 2025 ومارس 2026.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق صافي ربح قياسي بلغ 1.1 مليار درهم وأعداد ركاب قياسية للنصف الأول من عام 2025، وتتوقع أن يكون النصف الثاني أفضل.
وارتفعت أرباحها بنسبة 32% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مدفوعة بالطلب القوي من العملاء، ومكاسب الإنتاجية والكفاءة، وتحسن العائدات في كل من قطاعات الركاب والبضائع.
وفي إطار عرض الشتاء المحدود، أعلنت شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن أسعار مخفضة لـ 12 وجهة، مما يتيح للمسافرين فرصة استكشاف العواصم الثقافية والمناطق السياحية الناشئة بأسعار مخفضة.
وتبدأ أسعار التذاكر من 1835 درهمًا إماراتيًا إلى مدن شهيرة مثل كرابي وتشيانغ ماي في تايلاند، وبنوم بنه في كمبوديا، والجزائر العاصمة في الجزائر، وتونس العاصمة في تونس، وهانوي في فيتنام، وميدان في إندونيسيا.
تقدم شركة الطيران أيضًا أسعارًا تنافسية للعديد من الوجهات الأخرى. تبدأ أسعار الرحلات إلى أديس أبابا في إثيوبيا وكازان في روسيا من 1465 درهمًا إماراتيًا، بينما تتوفر التذاكر إلى هونغ كونغ ابتداءً من 1935 درهمًا إماراتيًا.
يمكن للمسافرين الذين يبحثون عن خيارات صديقة للميزانية السفر إلى بيشاور في باكستان مقابل 895 درهمًا إماراتيًا فقط، في حين يمكن للمسافرين المتجهين إلى تايبيه الاستفادة من أسعار تبدأ من 1985 درهمًا إماراتيًا.