30 ألف وجبة إفطار تضيء معسكرات العمال

بالنسبة لسودهاكار، الذي يعمل في مجال الأعمال منذ سن 26 عامًا — أولاً في قطاع النفط والغاز والآن في العقاراتK فإن فعل العطاء ليس مرتبطًا بأي التزام ديني. إنه ببساطة شخصي. عندما سُئل عن سبب أهمية هذا العمل بالنسبة له، توقف قبل الإجابة. اعترف قائلاً: "ليس لدي إجابة فورية ومباشرة". "لكننا نشعر بالرضا حيال ذلك. لا يوجد إكراه من أي شخص. إنه يأتي بشكل عفوي."