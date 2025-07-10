30 ألف مخالفة لقيادة المركبات دون أضواء ليلاً في الإمارات

سجلت الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 30 ألف مخالفة مرورية في عام 2024 لسائقين يقودون مركباتهم ليلاً دون تشغيل المصابيح الأمامية، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

وينص القانون على أن السائقين ملزمون بتشغيل أضواء سياراتهم بين غروب الشمس وشروقها أو عند الضرورة لتنبيه مستخدمي الطريق الآخرين إلى وجودهم.

وتوزعت المخالفات على عدة إمارات، حيث سجلت دبي أعلى عدد منها بواقع 10,706 مخالفات، تلتها الشارقة بـ 8,635 مخالفة، ثم أبوظبي بـ 8,231 مخالفة. وسجلت عجمان 1,393 مخالفة، ورأس الخيمة 907 مخالفات، بينما سجلت أم القيوين والفجيرة 74 و67 مخالفة على التوالي، وفقًا لبيانات جمعتها صحيفة الإمارات اليوم.

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500 درهم وأربع نقاط سوداء

وفقًا لقانون المرور الاتحادي، تُغرّم القيادة ليلًا دون استخدام الأضواء أو في الضباب دون استخدامها 500 درهم وأربع نقاط مرورية. أما عدم تشغيل الأضواء الخلفية أو إشارات الانعطاف غير الصالحة، فتُغرّم 400 درهم ونقطتان مروريتان.

حررّت إدارات المرور في الإمارات 10932 مخالفة العام الماضي بحق سائقين لعدم وجود أضواء خلفية في مركباتهم، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية بشأن المخالفات المرورية.

وتوزعت المخالفات على النحو التالي: 4279 في أبوظبي، و3901 في دبي، و1603 في الشارقة، و764 في عجمان، و246 في رأس الخيمة، و27 في أم القيوين، و112 في الفجيرة.

بالإضافة إلى ذلك، حررت إدارات المرور في جميع أنحاء الدولة 34,811 مخالفة العام الماضي لمركبات ذات إضاءة معيبة. توزعت هذه المخالفات على النحو التالي: 6,899 في أبوظبي، و4,329 في دبي، و18,702 في الشارقة، و4,707 في عجمان، و26 في أم القيوين، و148 في الفجيرة.