30 ألف درهم مبيعات مخابز بدبي استعداداً للعيد الوطني

قدم مستر بيكر كعكة تزن 53 كجم للاحتفال باليوم الوطني الثالث والخمسين في الثاني من ديسمبر. بسعر 23000 درهم، ستكون الكعكة متاحة للعملاء عن طريق الطلب المسبق. قال توشار فوتيدار، مدير مستر بيكر: "اليوم الوطني هو دائمًا فترة مزدحمة بالنسبة لنا لأن لدينا الكثير من الطلبات". "باعتبارنا أحد أقدم المخابز في الدولة، لدينا الكثير من العائلات التي تطلب منا منذ عدة سنوات. لم يكن هذا العام مختلفًا وقد سلمنا عدة طلبات بأوزان وأسعار مختلفة".