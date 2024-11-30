30 ألف درهم مبيعات مخابز بدبي استعداداً للعيد الوطني
شهدت العديد من المخابز ومحلات الحلويات في دبي إقبالاً كثيفاً في الفترة التي سبقت العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. فمن الكعك والكعك الصغير إلى السندويشات وأبراج الماكرون، طلب المقيمون والمواطنون مجموعة واسعة من الوجبات الخفيفة للاحتفال بهذه المناسبة.
وفي الأسبوع الماضي، شهد مخبز العرب في الورقاء مبيعات إجمالية تجاوزت 30 ألف درهم يومياً من الكعك والحلويات التي تحمل طابع اليوم الوطني. وقال راشد تي بي، كبير موظفي المبيعات في المخبز: "لقد شهدنا طلباً كبيراً على الكعك والكعك الصغير والحلويات. نتلقى طلبات مخصصة تبلغ قيمتها نحو 20 ألف درهم، كما نستقبل عملاء ينفقون أكثر من 10 آلاف درهم يومياً".
وبحسب راشد، فإن الطلبات من الشركات كانت أكبر مصدر للدخل بالنسبة للمخبز. وأكبر كعكة صنعتها بيك العرب هذا العام حتى الآن كانت طلبية بقيمة 5000 درهم لشركة، حيث بلغ طولها وعرضها أكثر من 1.5 متر. وقال: "كانت الكعكة مليئة بالفواكه الطازجة والقشدة وكانت ثقيلة جدًا. لقد تلقينا الكثير من الطلبات من الشركات هذا العام ولا تزال تأتي. حاليًا، جدولنا ممتلئ تقريبًا لأسبوع آخر".
قدم مستر بيكر كعكة تزن 53 كجم للاحتفال باليوم الوطني الثالث والخمسين في الثاني من ديسمبر. بسعر 23000 درهم، ستكون الكعكة متاحة للعملاء عن طريق الطلب المسبق. قال توشار فوتيدار، مدير مستر بيكر: "اليوم الوطني هو دائمًا فترة مزدحمة بالنسبة لنا لأن لدينا الكثير من الطلبات". "باعتبارنا أحد أقدم المخابز في الدولة، لدينا الكثير من العائلات التي تطلب منا منذ عدة سنوات. لم يكن هذا العام مختلفًا وقد سلمنا عدة طلبات بأوزان وأسعار مختلفة".
التصاميم والنكهات الشعبية
وبحسب خديجة حسين، صاحبة ورئيسة الخبازين في KK Cakkes، هناك نكهة واحدة تحظى بشعبية كبيرة الآن وهي الكنافة بالفستق. وقالت: "في مخبزنا حاليًا، الاتجاه السائد هو كعكة الكنافة بالفستق والبسكويت الدسمة الشهيرة لدينا. لقد قدمنا العديد من النكهات الجديدة للكعك الصغير وتلقينا طلبات ضخمة على الماكرون وكعكات الحليب بالزعفران وكعكات البنتو للاحتفالات الحميمة".
واتفق راشد على أنهم لاحظوا أيضاً ارتفاعاً في الطلب على الكعك والحلويات بنكهة الكنافة بالفستق، بعد هذا الاتجاه الفيروسي.
وقال توشار إن بعض اتجاهات التصميم تحظى بشعبية كبيرة أيضًا. وقال: "يرغب معظم الناس في الحصول على كعكات تحمل أعلامًا وشعارات شركاتهم أو تحمل صور قادة البلاد ذوي الرؤية الثاقبة لإظهار الارتباط القوي بين الكعكة وألوان اليوم الوطني والأماكن الشعبية".
كعكات مميزة
بالنسبة للكثيرين، يعد اليوم الوطني أيضًا وقتًا لبعض الكعكات الرائعة والشهيرة. في العام الماضي، صمم السيد بيكر كعكتين تزن كل منهما 100 كيلوجرام كجزء من طلب شركة. وقال: "لقد صنعناها في أربع قطع، كل منها تزن 50 كيلوجرامًا. وبلغت تكلفتها الإجمالية 7875 درهمًا إماراتيًا. ويبدو أن التصميمات والأحجام وأعداد الطلبات تتزايد كل عام مع احتفال المزيد والمزيد من الناس".
وفي الوقت نفسه، تحتفظ خديجة بذكريات جميلة عن كعكة صممتها بمناسبة اليوم الوطني الخمسين. وقالت: "لقد تشرفت بتصميم كعكة مذهلة مكونة من ثلاث طبقات مزينة بأزهار صالحة للأكل بألوان العلم الوطني".