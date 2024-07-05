30 ألف درهم غرامة لشاب بتهمة تعاطي المخدرات
تم تغريم شاب عربي متهم بتعاطي المخدرات بمبلغ 30 ألف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع الأموال للآخرين أو عن طريق الآخرين لمدة عامين.
وفرضت محكمة الجنايات في دبي غرامة مالية على الشاب البالغ من العمر 23 عاماً لتورطه في أنشطة غير قانونية تتعلق بتعاطي المخدرات وتحويل الأموال.
وأوضح القضاة أنّ المتهم لا يمكنه استخدام الخدمات المصرفية إلا بإذن من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي 16 يناير 2024، تبين لمركز شرطة البرشاء أنّ المتهم تعاطى مادتين ذات تأثير نفسي – الميثامفيتامين والأمفيتامين – للمرة الثانية دون وصفة طبية، حسبما تؤكده السجلات الرسمية.
وقال ممثلو الادعاء أيضاً أنه دفع ثمن المخدرات عن طريق تحويل أموال إلى حساب مصرفي مملوك لشخص آخر.
وبحسب تفاصيل القضية، فإنّ المتهم كان يخضع لاختبارات المخدرات الدورية منذ 14 يوليو 2023، عقب خروجه من السجن. وكان قد وقع اتفاقاً للخضوع لاختبارات المخدرات المنتظمة والمفاجئة وتقديم عينات البول.
في 16 فبراير 2024، قدم عينة بول خلال زيارة مقررة، والتي ثبتت فيما بعد أنها إيجابية للميثامفيتامين والأمفيتامين، كما هو مبين في تقرير الطب الشرعي.
وبمواجهات النيابة العامة، اعترف المتهم بشراء مادة "كريستال ميث" مقابل 150 درهماً، وإيداع المبلغ عبر ماكينة الصراف الآلي. ثم تم تسليم المخدرات إليه في مكان محدد في دبي.
ومثل المتهم أمام المحكمة عبر مكالمة فيديو من الحبس واعترف بالتهم الموجهة إليه. وأدانته المحكمة بعد الاطلاع على الأدلة والشهادات.
وقال القضاة أنه إذا لم يتم دفع الغرامة، فسيواجه المتهم السجن لمدة يوم واحد عن كل 100 درهم غير مدفوعة، اعتباراً من 23 أبريل 2024.