30 ألف درهم غرامة لشاب بتهمة تعاطي المخدرات

تم تغريم شاب عربي متهم بتعاطي المخدرات بمبلغ 30 ألف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع الأموال للآخرين أو عن طريق الآخرين لمدة عامين.

وفرضت محكمة الجنايات في دبي غرامة مالية على الشاب البالغ من العمر 23 عاماً لتورطه في أنشطة غير قانونية تتعلق بتعاطي المخدرات وتحويل الأموال.

وأوضح القضاة أنّ المتهم لا يمكنه استخدام الخدمات المصرفية إلا بإذن من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.