30% أرباح متسوقي المجوهرات في الإمارات لارتفاع الأسعار

شهد مشترو المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً في استثماراتهم بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال العام الماضي، وذلك بفضل الزيادة المطردة في أسعار الذهب.

وأشار أنيل داناك، المدير العام لشركة كنز جويلز، إلى أنه إذا اشترى شخص ما مجوهرات ذهبية عيار 22 بقيمة 5000 درهم قبل عام - مع الأخذ في الاعتبار مكون المعدن الذهبي فقط - فإنه قد يجلس الآن على مكسب بنسبة 20-30 في المائة، أو ما يقرب من 1000 إلى 1500 درهم، قبل أي خصومات.

ومع ذلك، حذر من أن العائدات تختلف حسب عدة عوامل، بما في ذلك التوقيت، ونوع الذهب، ونسبة السعر المنسوبة إلى الذهب مقابل التصميم ورسوم التصنيع.

وأضاف داناك: "بعد احتساب تكاليف التصنيع، والاستهلاك، وخصومات إعادة البيع، فإن الربح الفعلي يكون في كثير من الأحيان أقل - أقرب إلى 700-1200 درهم، اعتمادًا على مدى جودة نقاء إعادة البيع ومدى القيمة المفقودة في التصميم / الحرفية".