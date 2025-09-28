30% أرباح متسوقي المجوهرات في الإمارات لارتفاع الأسعار

شهد مشترو المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً في استثماراتهم بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال العام الماضي، وذلك بفضل الزيادة المطردة في أسعار الذهب.
وأشار أنيل داناك، المدير العام لشركة كنز جويلز، إلى أنه إذا اشترى شخص ما مجوهرات ذهبية عيار 22 بقيمة 5000 درهم قبل عام - مع الأخذ في الاعتبار مكون المعدن الذهبي فقط - فإنه قد يجلس الآن على مكسب بنسبة 20-30 في المائة، أو ما يقرب من 1000 إلى 1500 درهم، قبل أي خصومات.
ومع ذلك، حذر من أن العائدات تختلف حسب عدة عوامل، بما في ذلك التوقيت، ونوع الذهب، ونسبة السعر المنسوبة إلى الذهب مقابل التصميم ورسوم التصنيع.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وأضاف داناك: "بعد احتساب تكاليف التصنيع، والاستهلاك، وخصومات إعادة البيع، فإن الربح الفعلي يكون في كثير من الأحيان أقل - أقرب إلى 700-1200 درهم، اعتمادًا على مدى جودة نقاء إعادة البيع ومدى القيمة المفقودة في التصميم / الحرفية".
وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر، حيث بيع الذهب عيار 24 و22 بسعر 456 و422 درهماً للجرام على التوالي.
شهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا منذ ذلك الحين تماشيًا مع اتجاهات السوق العالمية. يوم الأحد، بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 قيراطًا 453.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 قيراطًا 419.50 درهمًا إماراتيًا. في غضون ذلك، بلغ سعر الذهب الفوري 3,759.86 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بارتفاع نسبته 0.53%.
بالمقارنة، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر من العام الماضي، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا وعيار 22 قيراطًا حوالي 322 و298 درهمًا للغرام على التوالي. ويمثل هذا ارتفاعًا بنحو 134 درهمًا للغرام لعيار 24 قيراطًا و124 درهمًا للغرام لعيار 22 قيراطًا عن العام الماضي.
وقال شيراج فورا المدير العام لمجوهرات بفلح إن العميل الذي اشترى مجوهرات ذهبية بقيمة 5 آلاف درهم العام الماضي كان سيحقق مكاسب تتراوح بين 15 إلى 18 في المائة، وذلك اعتماداً على التوقيت والنقاء ورسوم التصنيع.
قال: "يبلغ سعر ذهبهم الآن ما بين 5700 و5900 درهم تقريبًا. وهذا يُظهر أن الذهب يحافظ على قيمته حتى في أوقات عدم الاستقرار".
وأشار أنوراج سينها، المدير العام لشركة ليالي للمجوهرات، إلى أن أولئك الذين استثمروا في الذهب قبل سنوات - أو الذين يمتلكون عملات أو سبائك ذهبية - يشهدون الآن عوائد أعلى.
وقال سينها "قد يحصل آخرون على قيمة إعادة بيع أقل للمجوهرات المعقدة بسبب رسوم التصنيع، والنقاء، والتصميم، وما إلى ذلك".