3 نجوم تتلألأ: دليل ميشلان أبوظبي يضيف 8 مطاعم جديدة ويؤكد مكانة العاصمة كـ "وجهة طعام عالمية"

احتفظت ثلاثة مطاعم في أبوظبي بنجمة واحدة في أحدث إصدار من دليل ميشلان الشهير، وهي مطاعم: "إرث" و"هاكاسان" و"تاليا".

وتم الإعلان عن النتائج خلال حفل بهيج أقيم في فندق الإمارات بالاس ماندرين أورينتال، حيث تمت إضافة ثمانية مطاعم جديدة إلى دليل ميشلان لعام 2026، ليصل العدد الإجمالي للمطاعم المعترف بها إلى 56 مطعماً.

إنجازات وجوائز

تم منح ثلاث مطاعم جديدة علامة "بيب غورماند" (Bib Gourmand)، وهي علامة تُمنح للمطاعم التي تقدم طعاماً عالي الجودة بأسعار معقولة. المطاعم الجديدة على هذه القائمة هي: Bua Thai، وGoldfish، و3 Fils. واحتفظت سبعة مطاعم أخرى بمكانتها في القائمة.

شهد الحدث البراق تبارز طهاة مشهورين من جميع أنحاء العالم لتقديم بعض من أفضل أطباقهم لقائمة ضيوف ضمت نخبة من نقاد الطعام وخبراء الصناعة. أدهش الشيف ريكاردو كوستا، الذي يقود مطعم The Yeatman الحائز على نجمتي ميشلان في البرتغال، الضيوف بأطباقه كالمحار بـ "الهالبينو والتفاح الأخضر" و"واغيو". كما أظهر الشيف لي كوك هوا، الذي يقود مطعم Hakkasan، سبب استحقاق مطعمه لنجمة ميشلان منذ إطلاق الدليل في أبوظبي عام 2023، حيث قدم مجموعة متنوعة من الأطباق بما في ذلك "يوزو كرانش" (Yuzu Crunch) و"الكمأة السوداء" (Black Truffle) وفطائر المأكولات البحرية الحارة.

الجوائز الخاصة

جائزة أفضل شيف شاب للعام: فاز بها الشيف الإيطالي فيتوريو نانيا (30 عاماً)، رئيس الطهاة في مطعم Villa Toscana بفندق سانت ريجيس أبوظبي، وذلك لإتقانه للأطباق الكلاسيكية المستوحاة من طهي جدته. وأثنى المفتشون على خبرة الفريق وسحر المطعم الريفي الذي يبعث على تذوق نكهة توسكانا الأصلية.

جائزة "افتتاح العام": ذهبت إلى مطعم 3Fils أبوظبي ، الذي افتُتح في العاصمة في يوليو الماضي. وقد عبّر الشيف جون كيمياما عن سعادته الغامرة أثناء تسلم الجائزة. ووفقاً لمفتشي ميشلان، فقد "أُعجبوا بشدة" بالمطعم وأطباقه اليابانية الحديثة، مشيرين إلى أن هذا المطعم، وهو الشقيق الأكبر للمطعم الأصلي في دبي، يقدم أجواء مريحة ومبهجة في الخدمة والجو والطعام.

جائزة "أفضل خدمة": مُنحت إلى ريكاردو بوت من مطعم Ray's Grill، تقديراً لكرم ضيافته وحماسه ودفئه واهتمامه. وتمت الإشادة بأداء الفريق السلس الذي يساهم في توفير تجربة طعام "لا مثيل لها" للضيوف. وتم التنويه بشكل خاص بشرائح اللحم "المطبوخة بخبرة" والمناظر الخلابة التي يوفرها المطعم.

جائزة "الكوكتيل الاستثنائي": حصل عليها كل من ماريا لوز غارسيا وماهيش دهامي من مطعم Strawfire by Ross Shonhan، تقديراً لتقديمهم كوكتيلات استثنائية ومشروبات كلاسيكية ومبتكرة.

"يستحق التوقف"

قال المدير الدولي للدليل، جويندال بولينيك، إن المشهد الطهوي في أبوظبي يواصل "التطور والنضج بثبات"، مما يثبت أن أبوظبي أصبحت الآن وجهة طعام تستحق السفر إليها خصيصاً.

وفقاً للدليل، تُمنح نجمة ميشلان واحدة للمطاعم التي تتميز بـ "مطبخ عالي الجودة يستحق التوقف"؛ بينما تُمنح النجمتان لـ "طبخ ممتاز يستحق الالتفاف"؛ وتُمنح النجوم الثلاث لـ "مطبخ استثنائي يستحق رحلة خاصة".

في إصدارها الرابع، زاد دليل ميشلان أبوظبي باطراد عدد المطاعم في القائمة من 42 في الافتتاح إلى 56 مطعماً هذا العام. ولأول مرة، فقد مطعم واحد نجمته في أبوظبي. وفي وقت سابق من هذا العام، حاز مطعمان، هما FZN by Bjorn Frantzen وTrèsind Studio، على التقدير المرموق بثلاث نجوم في إصدار الدليل بدبي. ويُعد مطعم Trèsind Studio هو المطعم الهندي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.