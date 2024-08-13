3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين

استقبلت حديقة الحيوانات بالعين 3 مواليد جدد من قط الرمال العربي، لأول مرة منذ عدة سنوات، في إطار برامج الإكثار الطبيعية التي تنتهجها الحديقة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

ويعتبر قط الرمال من الحيوانات المهددة بالانقراض حسب القائمة الحمراء لإمارة أبوظبي.

وشرع فريق علوم الحياة في الحديقة بتنفيذ برنامج إكثار قط الرمال العربي المعتمد على الأصول الوراثية والفئات العمرية المناسبة، وتعمل الحديقة جاهدة على تطبيق برامج الحفظ والإكثار من خلال فرق عمل متخصصة ومركز رعاية متخصص لإكثار هذه الحيوانات النادرة على مستوى العالم ضمن معايير عالية.

ولفتت الحديقة إلى أن المواليد الجدد، تنعم بصحة جيدة في ظل بيئة توافق الشروط الصحية العالمية، وتتلقى الرعاية اللازمة من قبل فريق عمل الحديقة الذي ينتهج أفضل معايير العناية البيطرية والغذائية والسلوكية والتوعوية لتثقيف جميع فئات المجتمع.

وقال المهندس أحمد عيسى الحراصي مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالإنابة:" سعداء بولادة القطط الثلاث وفخورون بنجاح مشروع الإكثار، وسنستمر في وضع البرامج المتخصصة وعمل الأبحاث الميدانية لدراسة هذه الأنواع وإكثارها في موائلها الطبيعية".

وأضاف :" أن قط الرمال العربي يعد أحد أهم الكائنات الصحراوية التي تسهم في تحقيق التوازن البيولوجي. وبدورنا في الحديقة نسعى إلى زيادة الوعي المجتمعي بالبيئة الصحراوية وأهمية الحفاظ عليها، أما على الصعيد المستقبلي فإننا نعمل على دراسة الأنماط الجينية لقط الرمال العربي وإكثاره وزيادة أعداده والتعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال صونه وحمايته".