3 ملايين زائر لجناح الإمارات في "إكسبو أوساكا" : قصة نجاح عالمية

حقق جناح الإمارات في إكسبو أوساكا 2025، كانساي، إنجازًا مهمًا باستقباله الزائر رقم 3 ملايين منذ افتتاحه في أبريل 2025. ويُسلط هذا الإنجاز الضوء على مكانة الجناح كواحد من أكثر الأجنحة الوطنية زيارة في الحدث العالمي.

وصف شهاب الفهيم، سفير الإمارات لدى اليابان والمفوض العام للجناح، هذا الإنجاز بأنه انعكاس لجاذبية الإمارات الدولية والتزامها بتعزيز الحوار والتبادل الثقافي. وقال: "يُعد الوصول إلى ثلاثة ملايين زائر إنجازًا ضخمًا لجناح الإمارات. إنه يتحدث عن الصدى العالمي لقصة الإمارات وتطلعاتنا المشتركة للمستقبل".

تصميم مستدام وقصة ملهمة

ونال الجناح، الذي صممه تحالف "إيرث تو إيثر ديزاين" المكون من شركاء إماراتيين، ويابانيين، ودوليين، استحسانًا واسعًا لتشييده المستدام وقصته الغامرة. يتميز تصميمه بـ 90 عمودًا مصنوعًا من نفايات النخيل الزراعية ومستوحى من شجرة نخيل التمر، مما يجسد فلسفة تصميم تتمحور حول الاستدامة والهدف المشترك.

في الداخل، يمر الزوار بخمس مناطق مواضيعية تُظهر إنجازات الإمارات في استكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، والتراث الثقافي. كما يقدم الجناح تجهيزات تفاعلية، وتصاميم حسية، وبرامج يومية تشمل محادثات، وورش عمل، وعروضًا للأطعمة الإماراتية، وعروضًا حية.

لعب سفراء الشباب في الجناح دورًا رئيسيًا في الترحيب بالضيوف ومشاركة القصص، مما خلق لحظات من التبادل الثقافي التي لاقت صدى لدى الجماهير الدولية. وقد عاد العديد من الزوار عدة مرات، مما يؤكد شعبية الجناح وتأثيره الدائم.

مع استمرار إكسبو 2025 حتى 13 أكتوبر، يواصل جناح الإمارات جذب أعداد كبيرة من الزوار، مما يعزز دوره كمركز للإبداع، والحوار، والضيافة، ويدعو المزيد من الزوار لتجربة رؤية الإمارات لمستقبل مشترك ومستدام.