3 ملايين درهم غرامة بنك بالإمارات لمخالفته قانون مكافحة غسل الأموال

فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة قدرها 3 ملايين درهم على أحد البنوك بسبب عدم امتثاله لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

وقالت الهيئة اليوم الخميس إن البنك فشل في مواكبة القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

وأوضحت إنها تعمل على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين والأنظمة المحلية لحماية شفافية القطاع المصرفي والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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