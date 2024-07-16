3 ملايين درهم دعماً للشركات الناشئة بأبوظبي
أطلقت أبوظبي برنامج قروض طويل الأجل بدون فوائد يتراوح من 150 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم للشركات الإماراتية الناشئة المرخصة في القطاعات ذات الأولوية.
,توفر المجموعة الجديدة من برامج التمويل التي يقدمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع للشركات الناشئة فترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهراً، تليها فترة سماح تصل إلى 24 شهراً.
وتنقسم برامج التمويل الجديدة إلى ثلاث فئات، وهي كما يلي:
برنامج تمويل البداية
ويتضمن هذا البرنامج "قرض التمويل الأصغر" الذي يدعم المشاريع الصغيرة الناشئة بتكاليف لا تتجاوز مليون درهم. ويغطي هذا أيضاً ما يصل إلى 80% من إجمالي تكاليف الأعمال، طالما أن القرض لا يتجاوز 500 ألف درهم.
ويتضمن البرنامج أيضاً "القرض الصغير" الذي يمول ما يصل إلى 80% من التكلفة الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في مختلف القطاعات بتكلفة تتراوح بين مليون و5 ملايين درهم. وتم تحديد سقف التمويل بمبلغ مليوني درهم للشركات في قطاع التصنيع، ومليون درهم للشركات في القطاعات الأخرى ذات الأولوية المحددة.
قرض التوسع
ويهدف قرض التوسعة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة القائمة والتي يرغب أصحابها في تطوير وتوسيع أعمالهم. ويقدم تمويلاً يصل إلى 80% من إجمالي تكاليف التوسعة، طالما أن القرض لا يتجاوز 3 ملايين درهم للشركات في قطاع التصنيع و2 مليون درهم للشركات في القطاعات الأخرى ذات الأولوية المحددة.
برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية
ويدعم هذا البرنامج تبني التقنيات الزراعية الحديثة بتكلفة قرض تتراوح بين 150 ألف درهم و400 ألف درهم. ويشمل ذلك صندوق التعبئة والتغليف وتطوير البنية التحتية (PHIDF)، الذي يغطي ما يصل إلى 90 في المائة من التكاليف المرتبطة ببناء وتحسين بيوت التغليف والمرافق ذات الصلة. وتشمل هذه التكاليف أيضاً أماكن التعبئة ومواد التعبئة والتغليف، ومرافق التخزين والتبريد والمركبات المبردة والصرف الصحي وإدارة النفايات. ويهدف الصندوق إلى تعزيز جودة وسلامة وكفاءة المنتجات البستانية وتمكين المزارعين من بيعها مباشرة.
كما أطلقت أبوظبي مشروع تمويل يدعم أساليب الزراعة الحديثة، وسيمول هذا المشروع، الذي يطلق عليه اسم "صندوق تطوير المنازل الشبكية"، ما يصل إلى 90 في المائة من تكاليف إنشاء المنازل الشبكية أو توسيعها.
ويغطي برنامج تمويل آخر، وهو صندوق تعزيز نظام إدارة المياه (WMSEF)، ما يصل إلى 90 في المائة من تكلفة تقنيات إدارة المياه المتطورة، مثل أنظمة التناضح العكسي، وتحديث الري، وأنظمة إعادة تدوير المياه، بهدف استخدام المياه بشكل أكبر بكفاءة وبشكل مستدام.
وتم إعداد برامج التمويل لتزويد رواد الأعمال المبتكرين بالموارد المالية اللازمة لتعزيز إمكانات أعمالهم في القطاعات الرئيسية. وقالت معالي علياء عبدالله المزروعي ، وزيرة ريادة الأعمال في الدولة والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، إن هذه القطاعات تعزز مكانة أبوظبي العالمية كحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومركز للابتكار، نظراً للدور الفعال الذي تلعبه هذه القطاعات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.