3 ملايين درهم دعماً للشركات الناشئة بأبوظبي

ويغطي برنامج تمويل آخر، وهو صندوق تعزيز نظام إدارة المياه (WMSEF)، ما يصل إلى 90 في المائة من تكلفة تقنيات إدارة المياه المتطورة، مثل أنظمة التناضح العكسي، وتحديث الري، وأنظمة إعادة تدوير المياه، بهدف استخدام المياه بشكل أكبر بكفاءة وبشكل مستدام.

وتم إعداد برامج التمويل لتزويد رواد الأعمال المبتكرين بالموارد المالية اللازمة لتعزيز إمكانات أعمالهم في القطاعات الرئيسية. وقالت معالي علياء عبدالله المزروعي ، وزيرة ريادة الأعمال في الدولة والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، إن هذه القطاعات تعزز مكانة أبوظبي العالمية كحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومركز للابتكار، نظراً للدور الفعال الذي تلعبه هذه القطاعات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.