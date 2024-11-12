3 ملايين درهم جائزة نقدية في "دبي للتسوق"

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الثلاثين هذا العام جائزة نقدية هي الأكبر في تاريخه، تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم إماراتي. وسيحظى جميع سكان وزوار الإمارات بفرصة الفوز بهذه الجائزة الكبرى من خلال التسوق من موقع "دريم دبي" الإلكتروني، والدخول في السحب عبر الإنترنت. وقد تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كشف عن برنامج المهرجان الحافل بالفعاليات.