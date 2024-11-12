3 ملايين درهم جائزة نقدية في "دبي للتسوق"
يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الثلاثين هذا العام جائزة نقدية هي الأكبر في تاريخه، تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم إماراتي. وسيحظى جميع سكان وزوار الإمارات بفرصة الفوز بهذه الجائزة الكبرى من خلال التسوق من موقع "دريم دبي" الإلكتروني، والدخول في السحب عبر الإنترنت. وقد تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كشف عن برنامج المهرجان الحافل بالفعاليات.
ولا تقتصر فرص الفوز على الجائزة الكبرى فحسب، بل يمكن للمتسوقين أيضاً ربح جوائز قيّمة في سحب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، تصل قيمتها إلى 1.5 مليون درهم وأكثر من 20 كيلوجراماً من الذهب! وللمرة الأولى، ستُتاح تذاكر سحب الذهب عبر الإنترنت. كما يقدم مهرجان دبي للتسوق جوائز أخرى منها 10 آلاف درهم نقداً يومياً، وسيارات فاخرة جديدة، ومليون نقطة من "سكاي واردز".
سينطلق مهرجان دبي للتسوق في السادس من ديسمبر ويستمر حتى الثاني عشر من يناير، مقدماً أكثر من 50 حفلاً موسيقياً وفعالية خلال 38 يوماً من المتعة والتسوق. وقد وعدت السلطات بأن تكون هذه النسخة هي الأفضل على الإطلاق!
كما سيقام عرض مذهل للطائرات بدون طيار (الدرون)، يضم 1000 طائرة، مرتين يومياً، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية اليومية. وللراغبين بمشاهدة الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، يمكنهم التوجه إلى حتا.
ولأول مرة على الإطلاق، سيقدم مهرجان "ذا انكومون اكس" (Uncommon X) تجربة صحراوية مميزة، حيث سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، وتجربة التخييم وسط أجواء ساحرة، بالإضافة إلى التسوق ومشاهدة النجوم. فضلاً عن إمكانية الاسترخاء بجانب مواقد النار، والاستمتاع بتركيبات الإضاءة الفنية التي تضفي على المكان رونقاً خاصاً.
أما عشاق السيارات، فسيكون لهم نصيب من الإثارة مع موكب السيارات الخارقة وسباقات الـ 24 ساعة، ضمن فعاليات موسم السيارات الأول من نوعه في مهرجان دبي للتسوق.