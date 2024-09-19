3 مقيمين يفوزون بجائزة 100 ألف درهم في"يج تيكت"

"عندما تلقى بشير المكالمة المبشرة بالفوز، شعر بالسعادة والمفاجأة في الوقت نفسه، لأن الفوز لم يكن له وحده، بل كان أيضاً لزملائه العشرين. قال: 'سأتقاسم الجائزة مع عائلتي في الهند وزملائي العشرين، لأن هذا هو التصرف الصحيح. لقد زاد الفوز في هذا السحب من حماسنا، لذا سأستمر أنا وزملائي في شراء التذاكر.'"