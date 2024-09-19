3 مقيمين يفوزون بجائزة 100 ألف درهم في"يج تيكت"
في شهر سبتمبر، سيتم إجراء السحب الإلكتروني يوم الثلاثاء في Big Ticket وسيتم منح ثلاثة فائزين جائزة بقيمة 100 ألف درهم إماراتي. هذا الأسبوع، كان من بين الفائزين المحظوظين مقيمين من الهند ولبنان.
"فؤاد خليفة، 51 عاماً، من أصل بيروتي، يعيش في دبي منذ عام 2014. يشتري المهندس الزراعي ورجل الأعمال التذاكر الكبيرة عبر الإنترنت منذ خمس سنوات، حيث يشتري تذكرة أو تذكرتين كل شهر دون أن يفوت أي شهر."
وبعد فوزه بمبلغ 100 ألف درهم، قال فؤاد: "الجائزة كلها من نصيب ابني وعائلتي. سأستمر في شراء التذاكر، وفي الوقت الحالي، أركز على الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم. رسالتي لعملاء بيغ تيكت هي: لا تفقدوا الأمل؛ عندما يحين الوقت المناسب، ستفوزون. استمروا في المحاولة - سيأتي يومكم".
يشتري كان أسانا المقيم في أبوظبي وعائلته التذاكر الكبيرة منذ عقدين من الزمان. وعندما تلقى المكالمة المبشرة بالفوز، شعر أسانا بأنه الرجل الأكثر حظاً وابتهج كثيراً. وقال أسانا وهو أحد المتخصصين في الائتمان والبالغ من العمر 60 عاماً: "كنت أشتري التذاكر على مدار العشرين عاماً الماضية، وكان الأمر محبطاً لعدم الفوز، ولكن بعد تلقي المكالمة، شعرت بسعادة غامرة".
أسانا، الذي ينحدر من مدينة تشيناي، يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ 30 عاماً. "ستذهب الجائزة إلى تكاليف دراسات ابني وأحث الجميع الذين يجربون حظهم على الاستمرار في شراء التذكرة".
كان بشير، برفقة 20 زميلٍ له، يشتري التذاكر الكبيرة عبر الإنترنت على مدار السنوات العشر الماضية. ويعيش بشير، السائق والبائع البالغ من العمر 44 عاماً من ولاية تاميل نادو، في دبي منذ انتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2004.
"عندما تلقى بشير المكالمة المبشرة بالفوز، شعر بالسعادة والمفاجأة في الوقت نفسه، لأن الفوز لم يكن له وحده، بل كان أيضاً لزملائه العشرين. قال: 'سأتقاسم الجائزة مع عائلتي في الهند وزملائي العشرين، لأن هذا هو التصرف الصحيح. لقد زاد الفوز في هذا السحب من حماسنا، لذا سأستمر أنا وزملائي في شراء التذاكر.'"
وسيدخل العملاء الذين يشترون تذاكر السحب تلقائياً في أحد السحوبات الإلكترونية الأسبوعية التي ستشهد فوز ثلاثة فائزين بجائزة قدرها 100 ألف درهم كل يوم ثلاثاء. كما سيحظى أي شخص يشتري تذاكر خلال تواريخ العرض الترويجي بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم في الثالث من أكتوبر.
"يمكن للعملاء شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع www.bigticket.ae أو بزيارة منافذ البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل. وإذا اشتروا تذكرتين، فسوف يحصلون على اثنتين مجاناً."
سيتم إدخال جميع تذاكر اليانصيب الكبيرة التي تم شراؤها خلال تواريخ العرض الترويجي في تاريخ السحب المجاور فقط؛ ولن يتم إدخال التذاكر في كل سحب إلكتروني أسبوعي.