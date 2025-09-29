الإمارات

3 مركبات فاخرة جديدة لدوريات شرطة دبي في الأماكن السياحية

سيارات مرسيدس بنز مجهزة بأحدث أنظمة النقل المستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي
صور: شرطة دبي

صور: شرطة دبي

تاريخ النشر

أعلنت شرطة دبي عن إضافة ثلاث دوريات فاخرة إلى أسطولها الشهير، حيث تم تجهيز السيارات الجديدة بأحدث أنظمة النقل المستدام وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المركبات الجديدة من مرسيدس بنز الطرازات التالية: مرسيدس SL 55 AMG، ومرسيدس GT 63 AMG، ومرسيدس EQS 580، وهو طراز كهربائي متطور.

وتم تجهيز جميع المركبات الثلاث بأحدث الميزات الميكانيكية والتقنية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شاشات تفاعلية توفر للسائقين معلومات في الوقت الفعلي لضمان التعامل والأداء الاحترافي.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وستتمركز المركبات الفاخرة في وجهات سياحية رئيسية مثل برج خليفة، وبوليفارد محمد بن راشد، وجي بي آر، وغيرها من المناطق البارزة.

وتم الإعلان عن ذلك خلال فعالية أقيمت للاحتفال بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر، حيث تم افتتاح الإضافات الأحدث.

ومن المتوقع أن تعمل الدوريات الجديدة ليس فقط على تعزيز الشعور بالأمان في المناطق السياحية، بل ستسمح أيضاً للضباط بتقديم مجموعة من الخدمات للجمهور والزوار، من التوجيه والمعلومات إلى المساعدة الشرطية، مع إبراز الدور المجتمعي القوي لشرطة دبي.

تشكلت قبل الإمارات العربية المتحدة: كيف تحولت شرطة دبي من قاعدة حصن إلى مراكز "ذكية" بالذكاء الاصطناعي، بدون ضباط شرطة دبي تطلق روبوتًا تكتيكيًا للعمليات الميدانية عالية الخطورة تكشف شرطة دبي عن استراتيجية رقمية "للاستجابة بشكل أسرع وبناء مجتمع أكثر أمانًا" انظر: شرطة دبي تضيف سيارة فاخرة جديدة إلى أسطول دورياتها

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com