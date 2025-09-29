3 مركبات فاخرة جديدة لدوريات شرطة دبي في الأماكن السياحية

أعلنت شرطة دبي عن إضافة ثلاث دوريات فاخرة إلى أسطولها الشهير، حيث تم تجهيز السيارات الجديدة بأحدث أنظمة النقل المستدام وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل المركبات الجديدة من مرسيدس بنز الطرازات التالية: مرسيدس SL 55 AMG، ومرسيدس GT 63 AMG، ومرسيدس EQS 580، وهو طراز كهربائي متطور.
وتم تجهيز جميع المركبات الثلاث بأحدث الميزات الميكانيكية والتقنية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شاشات تفاعلية توفر للسائقين معلومات في الوقت الفعلي لضمان التعامل والأداء الاحترافي.
وستتمركز المركبات الفاخرة في وجهات سياحية رئيسية مثل برج خليفة، وبوليفارد محمد بن راشد، وجي بي آر، وغيرها من المناطق البارزة.
وتم الإعلان عن ذلك خلال فعالية أقيمت للاحتفال بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر، حيث تم افتتاح الإضافات الأحدث.
ومن المتوقع أن تعمل الدوريات الجديدة ليس فقط على تعزيز الشعور بالأمان في المناطق السياحية، بل ستسمح أيضاً للضباط بتقديم مجموعة من الخدمات للجمهور والزوار، من التوجيه والمعلومات إلى المساعدة الشرطية، مع إبراز الدور المجتمعي القوي لشرطة دبي.