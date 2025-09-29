3 مركبات فاخرة جديدة لدوريات شرطة دبي في الأماكن السياحية

ومن المتوقع أن تعمل الدوريات الجديدة ليس فقط على تعزيز الشعور بالأمان في المناطق السياحية، بل ستسمح أيضاً للضباط بتقديم مجموعة من الخدمات للجمهور والزوار، من التوجيه والمعلومات إلى المساعدة الشرطية، مع إبراز الدور المجتمعي القوي لشرطة دبي.