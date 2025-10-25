3 مخاطر جديدة: ترفع خطر السكتة القلبية بين شباب الإمارات

خلّفت الوفاة المفاجئة للطالب فايشناف كريشناكومار، البالغ من العمر 18 عامًا، في دبي هذا الأسبوع، حزنًا عميقًا لدى العديد من العائلات والكوادر الطبية. ويتساءل الكثيرون كيف يمكن لمثل هذه المآسي أن تحدث لشباب يبدون أصحاء.
وقال الأطباء إنه على الرغم من أن مثل هذه الحالات نادرة، فقد حدثت زيادة في حالات السكتة القلبية بين الشباب بسبب مزيج من التوتر وعادات نمط الحياة وأمراض القلب غير المعترف بها.
قال الأطباء إن التوتر والقلق وقلة النوم يشكلان ثلاثيًا خطيرًا. قال الدكتور يونس التايا، استشاري أمراض القلب في مستشفى ميديور بأبوظبي، إن القلق واضطرابات النوم تؤثر بشكل متزايد على قلوب الشباب.
قال: "يرتبط القلق المزمن عادةً بأنماط نوم غير صحية، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد ارتبط النوم غير المنتظم، أكثر من النوم غير الصحي، بارتفاع الإجهاد التأكسدي، وضعف وظيفة الأوعية الدموية، وضعف التحكم في ضغط الدم".
وبعبارات أبسط، قال الطبيب إنه عندما يتم تعطيل دورة راحة الجسم، يعمل القلب بجهد أكبر، ويتقلب ضغط الدم، وترتفع مستويات التوتر، وكل هذا يمكن أن يؤدي بهدوء إلى إتلاف القلب بمرور الوقت.
وحذر الدكتور ألتايا أيضًا من أن الإفراط في تناول الكافيين ومشروبات الطاقة ومكملات الصالة الرياضية والتدخين الإلكتروني تلعب دورًا مثيرًا للقلق.
تحتوي العديد من مشروبات ما قبل التمرين ومشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين والمنشطات. وقد تُسبب هذه المشروبات خفقانًا وعدم انتظامًا في ضربات القلب، خاصةً عند تناولها مع التمارين الرياضية. وأضاف: "إن تناولها مع الكحول يُفاقم الوضع، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".
وأضاف أن النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية يمكن أن يسبب تغييرات في الأوعية الدموية ووظائف القلب، مما يقلل القدرة على التحمل ويزيد الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.
قال الدكتور عسير أنصاري، أخصائي أمراض القلب في عيادة أستر، ديسكفري جاردنز، إن نمط الحياة السريع اليوم له آثار سلبية على الصحة.
قال: "إنّ العادات المستقرة، وسوء التغذية، والسمنة، وأمراض القلب غير المُشخّصة، جميعها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب". وأضاف: "إنّ الإجهاد المفرط، وقلة النوم، والمُنشّطات، مثل مشروبات الطاقة، تُزيد من الضغط على القلب".
وأضاف أنه في بعض الحالات النادرة، قد تُسبب العدوى الفيروسية أو التهاب عضلة القلب مضاعفات قلبية، حتى لدى الشباب الأصحاء. "تُذكرنا هذه الحالات بأهمية الفحوصات الدورية - فتخطيط كهربية القلب وفحوصات القلب قد تُساعد في الكشف المبكر عن المخاطر."
يقول الأطباء إنه لا ينبغي تجاهل أعراض الإنذار المبكر. يقول الدكتور ألتايا: "إن الشعور بعدم الراحة في الصدر، وضيق التنفس، والألم الممتد إلى الذراع أو الرقبة أو الفك، والغثيان، أو الشعور بالدوار، كلها علامات قد تشير إلى الإصابة بالمرض".
"في بعض الأحيان يشعر الشباب بالتعب أو القلق ويتجاهلون الأمر، ولكن قد يكون ذلك طريقة الجسم لطلب المساعدة."
قد تعاني النساء من أعراض مختلفة، مثل التعب، وعسر الهضم، أو آلام الظهر، مما يجعل الوعي أكثر أهمية.
وأكد الدكتور أنصاري أن التحرك السريع يمكن أن ينقذ الأرواح.
إذا انهار شخص ما ولم يستجب، فتحقق من تنفسه ونبضه. في حال عدم وجودهما، اتصل بخدمات الطوارئ وابدأ الإنعاش القلبي الرئوي فورًا، واضغط بقوة وسرعة على منتصف الصدر بمعدل ١٠٠ إلى ١٢٠ ضغطة في الدقيقة، كما قال.
إذا كان هناك جهاز مزيل رجفان خارجي آلي (AED) بالقرب منك، فاستخدمه. اتبع تعليمات الجهاز، وصعقه بالصدمة الكهربائية إذا طُلب منك ذلك. هذه الدقائق القليلة كفيلة بإحداث فرق كبير.
ويحث الأطباء الشباب وأولياء الأمور على عدم الذعر بل الاهتمام بأسلوب الحياة والراحة وإشارات التحذير.
وقال الدكتور ألتايا: "إن السكتات القلبية بين الشباب نادرة، لكنها تذكرنا بأن النوم الجيد وإدارة التوتر والفحوصات القلبية المنتظمة ضرورية، بغض النظر عن مدى صغر سننا أو لياقتنا البدنية".