3 مخاطر جديدة: ترفع خطر السكتة القلبية بين شباب الإمارات

تحتوي العديد من مشروبات ما قبل التمرين ومشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين والمنشطات. وقد تُسبب هذه المشروبات خفقانًا وعدم انتظامًا في ضربات القلب، خاصةً عند تناولها مع التمارين الرياضية. وأضاف: "إن تناولها مع الكحول يُفاقم الوضع، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".