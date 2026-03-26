3 متاحف عالمية بـ "تذكرة مجانية" في أبوظبي

يمكن للضيوف المقيمين في الفنادق المشاركة في أبوظبي الدخول إلى ثلاثة معالم ثقافية رئيسية مجانًا بموجب عرض جديد بعد عيد الفطر أعلنت عنه تجارب أبوظبي.

تتوفر المبادرة في 171 فندقًا في الإمارة حتى 5 أبريل وتنطبق على الحجوزات التي لا تقل مدة الإقامة فيها عن ليلتين. سيحصل الضيوف المؤهلون على دخول مجاني إلى متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وجميعها تقع ضمن المنطقة الثقافية في السعديات. يمكن استلام تذاكر المتاحف مباشرة من مكاتب الاستقبال في الفنادق.

من خلال توفير الوصول إلى جميع المؤسسات الثلاث ضمن إقامة واحدة، تهدف المبادرة إلى منح الزوار تجربة أكثر شمولاً للمنطقة.

يمكن أيضًا دمج هذا العرض مع عرض “الأطفال يدخلون مجانًا” في فنادق مختارة، مما يسمح لطفل واحد دون سن 12 عامًا بالحصول على إقامة ووجبات ودخول مجاني إلى المعالم عند مرافقته من قبل شخص بالغ يدفع.

تجمع المنطقة الثقافية في السعديات متاحف ومشاريع تراثية ذات أهمية عالمية في وجهة واحدة. متحف اللوفر أبوظبي، الذي افتتح عام 2017، هو أول متحف عالمي في العالم العربي ويظل أحد أكثر المواقع الثقافية زيارة في الإمارة. يروي متحف زايد الوطني قصة الإمارات وشعبها، بينما يأخذ متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الزوار في رحلة عبر 13.8 مليار سنة.

يأتي هذا العرض في الوقت الذي تواصل فيه السلطات دفع تجارب السياحة المتكاملة التي تربط الإقامة بالوصول إلى المعالم الرئيسية، مما يشجع الزوار على تمديد إقامتهم واستكشاف مواقع متعددة ضمن رحلة واحدة. وقد جمعت حملات مماثلة في السنوات الأخيرة فعاليات كبرى مع دخول مجاني إلى المعالم الثقافية، بما في ذلك الدخول المجاني إلى متحف اللوفر أبوظبي خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب.