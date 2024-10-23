الإمارات
3 طلاب يفوزون بجائزة تحدي القراءة العربي بقيمة نصف مليون درهم
محمد بن راشد يكرم الفائزين
فاز ثلاثة طلاب بتحدي القراءة العربي اليوم الأربعاء بعد منافسة قوية شارك فيها 28 مليون طالب، حيث تقاسموا لقب بطل التحدي.
والفائزون الثلاثة هم حاتم التركاوي وكادي بنت مسفر وسلسبيل صوالحة، وسيحصل كل منهم على نصف مليون درهم.
وقد كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطالب السوري حاتم التركاوي، والطالبة السعودية كادي بنت مسفر، والطالبة الفلسطينية سلسبيل صوالحة، خلال حفل التكريم الذي أقيم في أوبرا دبي.