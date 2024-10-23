3 طلاب يفوزون بجائزة تحدي القراءة العربي بقيمة نصف مليون درهم

وقد كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطالب السوري حاتم التركاوي، والطالبة السعودية كادي بنت مسفر، والطالبة الفلسطينية سلسبيل صوالحة، خلال حفل التكريم الذي أقيم في أوبرا دبي.